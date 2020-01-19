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19 OCAK 2020 PAZAR - YIL: 50

Beslenmede helâl arayışları (2)

Feyzullah ERGÜN
19 Ocak 2020, Pazar
Beslenmemizi sağlayan gıda maddelerinin tahribata uğratılmasıyla, insanlığın değerleri zerreden kürelere kadar fesad ve bozulmalarla aşınmaya ve yok olmaya hızla yol almaktadır.

Özellikle kuşatma altına alınan İslâm Alemi, gittikçe daraltılan bu çemberden, ilim ve irfan gücünü kullanarak kurtulması, iman ve hayat noktalarından atılması şart olan adımlarla gerçekleşebilecektir. Sağlığımızı ve hayat düzenimizin dengesini bozan haram ve helâl anlayışının çapraz bozulması yani haramı helâlleştirme girişimleriyle, ilk adımda bozulan kullandığımız yağların gizlenen içyapısı, etlerin elde edilme yolları ile işleme ve tüketim metotlarındaki akıl karışıklıkları göz önünde bulundurulmalıdır. Dışarıda hazır ve hızlı beslenmede kullanılan kimyevî madde karışımlı gıdaların lezzet, kıvam ve renklendiricilerle beyindeki tat, lezzet ve doyma merkezlerinde oynanan, tüketicilerin aldatılması oyunlarının da farkına varılmalıdır.

İnsanlar önlerine geleni sorgulamadan yiyecek hâle getirildiklerinde, o zaman yenilenler içilenler belli olmaz bir hâl aldı. Kaynak araştırması, gıda maddesinin gördüğü işlemler ve nereden geldiği kafaya takılıp, dert edilmez de olmuştur. “Oysa insanın dinini yaşayabilmesi için, boğazından geçen lokmaya hükmedebilir olması şarttır. Çünkü helâl yiyen ile haram yiyen kişiler, dine değişik açılardan bakar. (...) Böylece esasında Müslüman olan bir topluluk, İslâmiyet’in bütün hudutlarını yok sayarak, farkında bile olmadan heba olup gider. İşte bu kadar önemlidir helâl lokma.” 1

Helâl lokma kavramı zamanımızda farklı bir anlam kazanmıştır. Bir Müslüman alın teri dökerek elde ettiği helâl kazancını, yaptığı alış verişte satın aldığı karma karışık hâle getirilmiş, şüpheli ve haram gıdalarla helâl kazancını, farkına bile varamadan harama dönüştürmüş olur. Bu konuya hassasiyetle önem vermemizi hadis-i şeriflerle tavsiye eden Peygamber Efendimiz (asm): “Öyle bir zaman gelecek ki, kişi aldığının helâl mi haram mı olduğuna dikkat etmeyecektir.” (Buharî) buyurmuşlardır. Başka bir hadislerinde: “Şüphesiz ki, helâl belli haram bellidir. Bu ikisi arasında çok kimselerin bilmedikleri şüpheli şeyler vardır. Her kim şüpheli şeylerden korunursa, dinini ve namusunu korumaya talip olmuş demektir. Kim ki şüpheli şeylere dalarsa, tıpkı bir korunun çevresinde hayvanlarını otlatan bir çobanın sürüsünün, çok geçmeden o koruya dalacağı gibi, o da haramların içine düşüverir. Dikkat ediniz, her hükümdarın bir korusu vardır. 

İyi dinleyiniz: Allah’ın korusu da yasaklardır. Uyanık olunuz.” (Buharî, Müslim) buyurarak, zamanımıza da işaret etmişlerdir. Bu uyarılara hiç kimse kulaklarını kapatamaz. Helâl ve temiz beslenmenin bir Müslüman için, ne kadar önemli olduğunu İmam-ı Gazalî (ra), “İbadete yardımcı olan şeyler, ibadetten sayılır. Yenen şeyler de, ibadete yardımcıdır. Din için gerekli olan şeyler, dinden sayılır” diyerek özlü bir şekilde ifade etmişlerdir.

Helâl ve temiz beslenme konusunda doğruluğundan emin olduğumuz bilgileri, etrafımızdaki bilmeyen insanlara anlatmak ve yayılmasına gayret etmek, emr-i bil ma’ruf nehy-i anilmünker cihad kaidesi olan emr-i İlâhî, mü’minlerin en önemli kulluk vazifelerindendir. “Şehirler büyüdü, gelişti nüfus çoğaldı. İnsanların ev dışında geçirdikleri zaman arttı. İşler büyüdü, mesailer uzadı. Sorumluluk artınca, zorunluluk da arttı haliyle. 

İnsanlar günün asgarî bir öğününü dışarıda yemek zorunda kaldılar. 

Bugün nüfusumuzun % 65’i günün en az bir öğününü dışarıda yiyor. Mönüler tamamen et ve tavuk üzerine şekillenmiş durumda. (...) Dolayısıyla bunca et ve tavuk talebini karşılamak da, bazı tavizler doğuruyor. İlk taviz de kaliteden yani helâllikten geliyor. Arka planı nasıl olursa olsun, ürünü güzel sunduktan ve sosladıktan sonra problem çıkmıyor. Et ve tavuk ürünleri, sadece hijyen ve sağlık yönünden değil, dinî yönden de dikkatli olmayı gerektiriyor. Herhangi bir restoranda ayırt etmek de ne yazık ki, mümkün değildir. Bütün bunlardan ziyade, helâle gösterilen hassasiyet, ibadetlerin başıdır.” 2

SAĞLICAKLA KALIN.

Dipnotlar:

1) Melek AKTÜRK, Helali Arama Stratejileri, s. 27, İnsan ve Hayat Kitaplığı 2019.

2) Age. s. 58.

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