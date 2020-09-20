Koronavirüse farklı bakış (4)

Koronavirüsün sebep olduğu klinik tablonun tedavisi, konunun uzmanları ile birlikte bütün insanlık âlemini zorlayarak aciz bırakmış ve bütün dünyaya diz çöktürmüştür.

Tedavinin ekonomik yönleriyle, fizikî şartların kapasite darlığı hastalıkla mücadelenin sürdürülmesinde, toplumun kurulu hassas dengeleri de sarsıntıya uğramaktadır. Bu zorlukları aşmaya çalışmanın en uygun ve kolay yolu, dengeli ve sağlıklı beslenme sonucu kurulan güçlü bir bağışıklık sisteminin sağlayacağı korunma (profilaksi) metodudur. Bağışıklık sisteminin güçlenmesine destek sağlayabilen gıda maddeleri ile birlikte, bitki kaynaklarını incelemeye devam ediyoruz.

ZEYTİNYAĞI: Organizmayı serbest radikallerin hasarından koruyan, kuvvetli bir antioksidan kaynağıdır. Özellikle virüs ve bakterilere karşı son derece etkili olduğu laboratuvar deneyleri ve klinik uygulamalarla tesbit edilmiştir. Vücut savunmasında sızma zeytinyağının sağladığı faydalar yanında, zeytin yaprakları da “OLEUROPEİN” adlı kuvvetli mikrop kırıcı bir madde ihtiva eder. Bu madde sayısız bakteri, mantar ve virüs üzerinde etkili olarak mikropları öldürür. Zeytinyağı, özellikle bağışıklık sistemini desteklemeye ve enfeksiyonlarla savaşmak için, vücuda daha fazla cephane sağlamaya yarar. Kronik hastalık çeken ve sağlıklarını kazanmak için ekstra desteğe ihtiyacı olan insanlar için faydalıdır. Hücre yenileyici özelliği vardır. Virüslerin yol açtığı lezyonlarda başarılı şekilde tedavi sağlar.” 1 Yeri gelmişken vücuda enerji sağlayıp, bağışıklık sistemine direnç kazandıran bir karışımı tanıtmayı faydalı buluyoruz. Yemek ve salatalara sos olabileceği gibi, ekmeği banıp yemek olarak da yenebilir.

l 1 çay bardağı sızma zeytinyağı

l 1 yemek kaşığı limon suyu

l 1 çay bardağı ev sirkesi

l 1 çay kaşığı toz karabiber

l 2 yemek kaşığı süzme bal

l 1 çay kaşığı kaya tuzu karıştırılır, zeytinyağı en son ilâve edilir.

ISIRGAN OTU: Bağışıklık sistemini güçlendiren nimetlerden olup, virüslere karşı etkili olduğu ispatlanmıştır. Taze olarak tüketilebileceği gibi, yaprakları kurutularak günde 1-2 bardak çay, tohumları balla karıştırılarak günde bir tatlı kaşığı miktarı yenir. Bedene hasar veren serbest radikalleri engelleyerek, çok önemli bir antioksidan mineral olan SELENYUM: Bol miktarda brokoli, tahıllar, et ve süt ürünleri, pekmez, papatya, kırmızı pul biber, maydanoz, nane, rezene ve ısırgan otunda bulunmaktadır.

FESLEĞEN: Taze yapraklarından ve kurutulmuş çiçeklerinin çay olarak hazırlanmasıyla, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine destek sağlanır. Fesleğenin içinde bulunan uçucu yağlar “İltihap giderici ve mikrop öldürücü etki gösterirler. Zararlı mikropların vücutta hastalık yapmasını engeller. Antioksidan özellik gösterir. Fesleğen sadece baharat değildir, aynı zamanda ilâç bir yiyecektir.

IHLAMUR: Solunum yolu hastalıklarından korunmada önemli bir bitkidir. İltihap ve balgam giderici etkisi olup, ihtiva ettiği müsilajlar sayesinde öksürüğü azaltır, rahatlatır. Boğazı yumuşatır, şikâyetleri hafifletir. Yatıştırıcı ve sakinleştiricidir. Solunum yollarını rahatlatıcı etki gösterir. Şifalı bitki olması açısından baktığınızda da, eğer ıhlamur olmasaydı, dünya daha eziyetli bir yer haline gelebilirdi.” 2 İçilen bütün çaylara her bardak için 1-2 tane karanfil koymak, içilen çayın aromasına ferahlatıcı bir etki kattığı gibi, ağız ve boğazda etkili bir dezenfeksiyon sağladığı gibi, ağrıları da dindirir.

Solunum yolu enfeksiyonlarında geniş etkili bir koruma ve tedavide destek sağlayan KUŞBURNU: C vitamini deposu olup, güçlü bir antioksidan desteği sağlar. Sade içilebildiği gibi, içilen bütün çaylara ilâve edilerek, etkileri arttırılabilir. İçilen çaylara biraz MERCANKÖŞK ilâve edildiğinde antimikrobiyal, antiviral özellikleriyle, yani mikrop ve virüslere yaşayacak ortam bırakmaz. Organizmaya antioksidan destek sağlar. Enfeksiyona bağlı öksürüklerin rahatlatılmasında etkili bir bitkidir.

MEYANKÖKÜ: Özellikle solunum yolu enfeksiyonlarında yaşanan yorgunluk hali ve öksürük sıkıntılarını giderir. Çay olarak içildiğinde ve karışımlara katıldığında, yorgunluk hissini gidererek, vücuda dinçlik verir ve öksürüğü keserek, solunumu rahata kavuşturur. Solunum yolu enfeksiyonlarında etkili bir baharat olan ANASON: antiseptik etkisinin yanında, ağrı kesici ve öksürük rahatlatıcı özelliği bulunmaktadır. İyi bir ekspektoran (balgam söktürücü) olduğundan, solunum yolunu açarak rahatlatır.

KARANFİL: Antiseptik, antibakteriyel ve antiviral etkileriyle enfeksiyonlarda aktif rol oynar. Yaygın olarak kullanılan KEKİK ise, antibakteriyel ve balgam söktürücü bir ilâç bitkidir. Bronşlardaki spazmları önleyerek, solunum yolu enfeksiyonlarında, soğuk algınlığı ile kuru ve balgamlı öksürüklerde çok faydalı, fıtratın hediyesi bir ilâç bitkidir. Bu bitkilerin çaylarından ve başka kullanım şekillerinden aralıklarla faydalanmak, vücut savunmasına büyük destek sağlayacaktır.

SAĞLICAKLA KALIN.

Dipnotlar:

1) Dr. Ümit AKTAŞ, İlâçsız Yaşam, s. 142, Hayykitap 2015. 2) Age. s. 87-91.