"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 OCAK 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Sağlıklı beslenme ve dengeli hayat (1)

Feyzullah ERGÜN
05 Ocak 2022, Çarşamba
Sağlıklı bir beslenmenin gerçekleştirilmesi, her geçen gün zorlaşmaktadır.

Gıdaların büyük çoğunluğu, organizmanın hayatî fonksiyonlarını tahrip eden kimyevî katkı maddeleri ve GDO değişimlerinden kaynaklanan, toksik madde deposu haline getirilmişlerdir. Bilimsel araştırmalarla zararları kesinlik kazanan maddeler, gıdaların iç yapılarına karıştırılarak, rahatlıkla sofralarda insanların önüne konmaktadır. Beslenmeye gerekli önem verilmediğinden, yalnız karın doyurma olarak algılanan organizmanın bu hayatî ihtiyacı, sağlıklı ve dengeli karşılanamadığından, çeşitli kronik hastalığa sebep olmaktadır. 

Nasıl beslenileceği bilinmeyip, gerçekleştirilemediğinden, meydana gelebilecek hastalıklar ve alınabilecek tedbirleri dikkatli nazarlara takdim etmeye çalışacağız.

Bütün dünya ülkeleri ekolojik dengenin bozulması ve sağlıksız beslenme sonucunda, hızla artan oranlardaki hastalıkların tedavisi için trilyonlarca doları heba ederlerken, korunma ve sağlıklı yaşama şartlarını düzenleyip, dengelemek için daha ucuz ve kolay yolları nedense tercih etmiyorlar. Sağlıklı yaşama şartlarının araştırılmasıyla ilgili, Cleveland Clinic Functional Medicine Direktörü Dr. Mark HYMAN ile yapılan bir röportajda “Doğru beslenmeyle sadece Amerika’daki Covid kaynaklı hastaneye yatışların yüzde 63’ü engellenebilir; ama biz olayın ekonomik sonuçlarını telâfi etmek, yeni ilâçlar ve aşılar geliştirmek için resmen trilyon dolarlar harcıyoruz. Yüksek ölüm oranlarında toksik diyetimizin etkisi var ve bu değiştirilebilir, düzeltilebilir, müdahale edilebilir bir durum. Yeni bir araştırmaya göre D vitamini seviyeniz 50’nin üzerindeyse, Covid’den ölme ihtimaliniz sıfır. Başka hiçbir ilâç veya aşı, böyle bir garanti veremiyor. Kısacası hayatımızı iyileştirerek, sağlığımızı da geliştirebiliriz. Çevreyi, ekosistemleri anlayınca, insan vücudunun da rastgele bir araya gelmiş parçalardan oluşmadığını anlıyorsunuz. Çevresine, beslenmeye, çevresel toksinlere, strese, düşüncelerimize, hislerimize göre sürekli değişen dinamik, adepte olabilen, karmaşık bir sistem var. Bunların hepsi her saniye, BİYOLOJİMİZİ ETKİLİYOR. 

En köklü değişim beslenmenizi değiştirmekten geçiyor. Vücudumuzun iyiye gitmesi için neye ihtiyacı var? Doğru besinlere, doğru yiyeceklere, doğru hormon dengesine, uykuya, aktiviteye, spora, dinlenmeye, sevgiye, bağlanmaya, anlama ve amaca. Bunların hepsi sağlığın bileşenleri. Beslenmede işlenmiş gıdaları çıkarıp, insanların gerçek işlenmemiş gıdalar tüketmesi temel prensiptir. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için gerekli olan her şeyi yapmaya özen gösterilmelidir. Herkesin yapabileceği çok basit bir şeyi tekrarlamak istiyorum. Neden D vitaminini zorunlu tutmuyoruz? Bence herkese BEDAVA DAĞITMALIYIZ. Müthiş ucuz ve çok güvenli.”  1

Sağlıklı beslenme amacıyla alınan organik gıdaların, uyumsuz ve dengesiz bir şekilde tüketilmesi, sindirim sisteminde huzursuz fonksiyonlara sebep olmaktadır. Birlikte tüketildiğinde, bağırsaklardaki dengenin bozulmasına sebep olan gıdalar, gaz sıkıntıları ve yoğun stres kaynağı olur. 

Karışık ve dengesiz beslenmenin sebep olduğu sıkıntıların yanında, Dr. Elizabeth BOHAM’ın dediği gibi: “Bazen çok hızlı yemek de şişkinlik yapabilir. Çok hızlı yiyince, gıdayı gereğince sindirmiyor veya fazla hava yutuyoruz. Ayrıca bu günlerde bütün “SAĞLIKLI” ürünlerde bulunan şeker alkollerine de, dikkat etmek gerekiyor. Bunlar mayalanmaya yatkın, sindirilemeyen maddeler ve birçok gıdalar var. Yiyeceklere konan katkı maddeleri çok önemli, hatta sakızda bile şeker alkolleri var ve bunlar şişkinliğe yol açabiliyor.”  2

Sağlıklı ve dengeli beslenmenin, beyin fonksiyonlarındaki düzenli faaliyetlere sağladığı destek, hayatın her döneminde ilk sırada gelmektedir. Kontrol edilemeyen bir iştahla gerçekleştirilen beslenme sonucunda gelişen OBEZİTE’nin, organizmadaki fonksiyonları bozduğu gibi, beyin sağlığına da büyük hasarlar verir. 

Zira, Florida Atlantic Üniversitesi Beyin Sağlığı Merkezi ve Alzheimer Önleme Kliniği Başkanı Doç. Dr. Richard ISAACSON’un açıklamalarına göre: “Vücut bir sistemdir ve içindeki her şey, birbirine bağlı. Bütün sistemimiz gibi, BEYNİMİZ DE YAŞANTIMIZDAN ETKİLENİYOR. Kontrolsüz beslenme sonucu bel bölgesinde biriken yağlar, beyin sağlığını da olumsuz etkiler. Göbeğiniz ne kadar büyükse, beyindeki hafıza merkezi o kadar küçük olur. Bunun önüne geçebilmek için, sağlıklı beslenmenin yanında, egzersizin HİPOKAMPÜS (hafıza merkezi) hacmini arttırdığı, bu gün bilinen bir gerçek. Bel ölçüsü ve diyabet konusunda herkesin kendine dikkat etmesini öneririm. Diyabet de ALZHEİMER riskini iki katına çıkarıyor. İnsanlar, beyin sağlıkları için bir şey yapabileceklerini bilsinler yeter. Beyin, gizli saklı üzerinde hiçbir şey yapılamayacak bir organ değil. Hemen bir şeyler yapmaya başlayabiliriz.”  3

Sağlıklı organizma ve güçlü bir bağışıklık sisteminin fonksiyonlarında LENF DOLAŞIM (Akkan dolaşımı) sisteminin çok önemli faaliyetleri bulunmaktadır. Akışkan bir halde bulunması gerekirken, yanlış beslenme sonucunda, jel haline gelen toksik maddelerin, lenf sıvısı dolaşımını bozduklarından, lenf damarlarında tıkanmalara sebep olduğundan, toksin kaynaklı birçok hastalık tablosu meydana gelmektedir. Bunun önüne geçebilmek için “Bol miktarda su lâzım. Yiyecek olarak ise, bitkiler ve meyveler önemli. Yeşil yapraklı sebzeler, ZENCEFİL, ZERDEÇAL, baharatlar… Zeytinyağında bulunan POLİFENOLLER çok faydalı. 

Lenfatik akışı arttırmak için soğan ve sarımsak da faydalı. Tabiî akışı sınırlayan stresten uzak durmak gerekiyor.” 4

SAĞLICAKLA KALIN.

Dipnotlar:

1-2-3-4) Dr. Mark HYMAN Podcast’leri, Oksijen Gazetesi.

Okunma Sayısı: 167
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Memur ve emeklide hayal kırıklığı

    Evsizlerin sayısı her geçen yıl artıyor

    Pandemi endemik hale gelebilir

    Hükümet memurluğunu kabul etmeyen medya çökertilmek isteniyor

    ABD, Biden'a destek vermiyor

    Vaka sayısı 54 bini aştı

    Gazetecilere en az yüzde 40 zam yapılmalı

    Cumhur seçmeninin yarısı ekonomiden şikayetçi

    Görülmemiş bir yoksullaşma tehdidi var

    Tüketici soyulacak, şirketler kazanacak

    Çocuk acil servislerinde anormal artış

    Geçim için seçim lâzım

    Ortalama ücret artış beklentisi % 32

    TÜİK hayal âleminde

    La Palma'da üç ay aradan sonra eve dönüşler başladı

    Avustralya'da hastaneye yatış oranları en yüksek seviyede

    NATO dışişleri bakanları olağanüstü toplanıyor

    Fransa’da yeni bir koronavirüs varyantı tespit edildi

    Vaka sayısı 2 haftalık sürede 2 kattan fazla arttı

    Beşiktaş ile Antalyaspor Süper Kupa için Katar'da

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    6 partiden Demokrasi Misakı bekliyoruz
    Ahmet BATTAL

    Boy veren ulu efendi
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Lut Kavminin dönüşü
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Yanlış adımların ağır bedeli
    Genel

    Memur ve emeklide hayal kırıklığı
    Ahmet DEMİRDÖĞMEZ

    Risale-i Nur’dan küsmek
    Ali FERŞADOĞLU

    Singapur’da bazı kurallar
    Durmuş Ali İnci

    2022 senesine girerken hatıra gelenler
    Risale-i Nur'dan

    Cenab-ı Hak cüz’î şeylerle meşgul olur mu?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.