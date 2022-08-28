Tıbb-ı Nebevî’den şifa kaynakları (9) - Misvak diş çürümelerini önlüyor

Adab-ı İslâmiyenin uygulaması en kolay sünnetlerinden birisi olan MİSVAK, başta ağız hijyeni olmak üzere, vücut sağlığının korunmasında güçlü destekler sağlamaktadır.

Hz. Cebrail (a.s.) tarafından Peygamber Efendimize (a.s.m.) devamlı tavsiye edilen misvak kullanılmasını “Misvak ağzı temizler, Allah’ın hoşnutluğunu kazandırır.” (Buharî) müjdeli buyruklarıyla, bizlere tavsiye etmişlerdir. Temizlik, sağlık ve huzur vesilesi olan misvak kullanımı, sünnet-i seniye edebinin hayatımızda uygulanmasıyla, nurlu hatıralar ve Cenab-ı Hakk’ın (c.c.) hoşnutluğunu hissettiren ulvî duyguların da, ruhları kuşatacağı ayrıca anlaşılacaktır. Zira Resûlullah’ın (a.s.m.) çok sevdikleri bir sünnetlerini hayatımızda devam ettirdiğimizin şuur ve huzurunu yaşamış olacağız.

Misvak uygulamasıyla kazanılacak manevî huzurun yanında, organizmaya sağlayacağı fizyolojik desteklerin gözden geçirilmesiyle, misvak sünnetine hayranlığımızı daha da arttıracaktır. “Misvak dişlerden ziyade, dişetleri için önemlidir. Çünkü her bir dişin dibinde farklı organlarla bağlantılı ikişer akupunktur noktası bulunur. Misvak, akupunktur noktaları vasıtasıyla, dişetlerine 28 sinirle bağlanan beyin, 5 duyu organı ve sinüslerin, kasların, iç organların ve üreme organlarının işlevini dengeler. Misvak balgamı keser, GÖRME GÜCÜNÜ arttırır. Ağız tadını güzelleştirir, dişetleri, mide, bağırsak, prostat, yumurtalık ve rahim sinirlerini güçlendirir. Diş taşlarını (tartar) düşürür. Misvak, kaslarda ağrıyı azaltır. Dişeti hastalıkları ve çürümeleri önler. Ağızdaki zararlı mikropları öldürür, faydalıların yaşamını kolaylaştırır, AKIL SAĞLIĞINI ve HAFIZA KUVVETİNİ son nefese kadar korur. Misvakin etkisi, kullanıldıktan sonra 48 saat süreyle devam eder.” (1)

Misvak, içerdiği minerallerle dişeti kanamalarını önler. Aynı zamanda “ANTİOKSİDAN özelliğinden dolayı, dişeti ve dişlerin birleşiminde mikrop barınmasını engeller. Diş macunlarında kullanılan FLORİD içermez. Bilimsel araştırmalara göre, floridli suların kansere yol açtığı, hücre içinde ve solunum metabolizmasında enzimi engeller. Diş macunlarında köpürmeyi sağlayan TEKSAPON maddesi içermez. Teksapon, kan hücrelerinde toksik etkiye, dişetlerinin şişmesine, dişeti hastalıklarına, dişlerin asitlere karşı direncini düşürerek çürümeye ve alerjik tepkimelere yol açar. Misvak Ph. derecesi ağız yapısına uygundur. Tükürük bezlerinin Ph. Derecesiyle, misvakin Ph’ı 7.1 olarak aynıdır. Ayrıca ANTİSEPTİK’TİR. Sert kılları sayesinde diş arasına girerek, diş minelerine zarar vermeden, plâk ve tartar oluşumunu engeller. Ayrıca düzenli kullanımında, sararmayı ortadan kaldırır. Sigara kullananlar için ısrarla önerilir. Baş ağrısına iyi gelir. Yapılan araştırmalarda, misvakin içerdiği maddeler ve doğal aromasının düzenli kullanımda, baş ağrılarına da iyi geldiği saptanmıştır. İsveç’te 2008’de yapılan araştırmada periodental (dişle ilgili) hastalıklara karşı misvak kullanımının oldukça etkili olduğu belirtilmiştir.” (2)

Misvak kullanılmasının kolay ve pratik olmasıyla, sağlayacağı faydaların gülsuyu ile ıslatılmasıyla daha da artacağı, konuşmayı güzelleştirerek akıcı hale getireceğini ve hitabet kabiliyetini geliştireceğini âlim ve hekimlerin unutulmaz tavsiyelerinden olduğu da unutulmamalıdır.

SAĞLICAKLA KALIN.

Dipnotlar:

1) Dr. Aidin SALİH, Gerçek Tıp, s.98, Sade Hayat Yayınları 2015

2) https://www.yenisafak.com/foto-galeri/hayat/misvagin-bilimsel-olarak-kanitlanmis-10-faydasi-2018851?page=1