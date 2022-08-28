"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 AĞUSTOS 2022 PAZAR - YIL: 53

Tıbb-ı Nebevî’den şifa kaynakları (9) - Misvak diş çürümelerini önlüyor

Feyzullah ERGÜN
28 Ağustos 2022, Pazar
Adab-ı İslâmiyenin uygulaması en kolay sünnetlerinden birisi olan MİSVAK, başta ağız hijyeni olmak üzere, vücut sağlığının korunmasında güçlü destekler sağlamaktadır.

Hz. Cebrail (a.s.) tarafından Peygamber Efendimize (a.s.m.) devamlı tavsiye edilen misvak kullanılmasını “Misvak ağzı temizler, Allah’ın hoşnutluğunu kazandırır.” (Buharî) müjdeli buyruklarıyla, bizlere tavsiye etmişlerdir. Temizlik, sağlık ve huzur vesilesi olan misvak kullanımı, sünnet-i seniye edebinin hayatımızda uygulanmasıyla, nurlu hatıralar ve Cenab-ı Hakk’ın (c.c.) hoşnutluğunu hissettiren ulvî duyguların da, ruhları kuşatacağı ayrıca anlaşılacaktır. Zira Resûlullah’ın (a.s.m.) çok sevdikleri bir sünnetlerini hayatımızda devam ettirdiğimizin şuur ve huzurunu yaşamış olacağız.

Misvak uygulamasıyla kazanılacak manevî huzurun yanında, organizmaya sağlayacağı fizyolojik desteklerin gözden geçirilmesiyle, misvak sünnetine hayranlığımızı daha da arttıracaktır. “Misvak dişlerden ziyade, dişetleri için önemlidir. Çünkü her bir dişin dibinde farklı organlarla bağlantılı ikişer akupunktur noktası bulunur. Misvak, akupunktur noktaları vasıtasıyla, dişetlerine 28 sinirle bağlanan beyin, 5 duyu organı ve sinüslerin, kasların, iç organların ve üreme organlarının işlevini dengeler. Misvak balgamı keser, GÖRME GÜCÜNÜ arttırır. Ağız tadını güzelleştirir, dişetleri, mide, bağırsak, prostat, yumurtalık ve rahim sinirlerini güçlendirir. Diş taşlarını (tartar) düşürür. Misvak, kaslarda ağrıyı azaltır. Dişeti hastalıkları ve çürümeleri önler. Ağızdaki zararlı mikropları öldürür, faydalıların yaşamını kolaylaştırır, AKIL SAĞLIĞINI ve HAFIZA KUVVETİNİ son nefese kadar korur. Misvakin etkisi, kullanıldıktan sonra 48 saat süreyle devam eder.” (1)

Misvak, içerdiği minerallerle dişeti kanamalarını önler. Aynı zamanda “ANTİOKSİDAN özelliğinden dolayı, dişeti ve dişlerin birleşiminde mikrop barınmasını engeller. Diş macunlarında kullanılan FLORİD içermez. Bilimsel araştırmalara göre, floridli suların kansere yol açtığı, hücre içinde ve solunum metabolizmasında enzimi engeller. Diş macunlarında köpürmeyi sağlayan TEKSAPON maddesi içermez. Teksapon, kan hücrelerinde toksik etkiye, dişetlerinin şişmesine, dişeti hastalıklarına, dişlerin asitlere karşı direncini düşürerek çürümeye ve alerjik tepkimelere yol açar. Misvak Ph. derecesi ağız yapısına uygundur. Tükürük bezlerinin Ph. Derecesiyle, misvakin Ph’ı 7.1 olarak aynıdır. Ayrıca ANTİSEPTİK’TİR. Sert kılları sayesinde diş arasına girerek, diş minelerine zarar vermeden, plâk ve tartar oluşumunu engeller. Ayrıca düzenli kullanımında, sararmayı ortadan kaldırır. Sigara kullananlar için ısrarla önerilir. Baş ağrısına iyi gelir. Yapılan araştırmalarda, misvakin içerdiği maddeler ve doğal aromasının düzenli kullanımda, baş ağrılarına da iyi geldiği saptanmıştır. İsveç’te 2008’de yapılan araştırmada periodental (dişle ilgili) hastalıklara karşı misvak kullanımının oldukça etkili olduğu belirtilmiştir.” (2)

Misvak kullanılmasının kolay ve pratik olmasıyla, sağlayacağı faydaların gülsuyu ile ıslatılmasıyla daha da artacağı, konuşmayı güzelleştirerek akıcı hale getireceğini ve hitabet kabiliyetini geliştireceğini âlim ve hekimlerin unutulmaz tavsiyelerinden olduğu da unutulmamalıdır.

SAĞLICAKLA KALIN.

Dipnotlar:

1) Dr. Aidin SALİH, Gerçek Tıp, s.98, Sade Hayat Yayınları 2015

2) https://www.yenisafak.com/foto-galeri/hayat/misvagin-bilimsel-olarak-kanitlanmis-10-faydasi-2018851?page=1

Okunma Sayısı: 255
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Veliler çaresiz

    Sağlıkta şiddet bitmedi

    Cumhur İttifakı’nın iddiaları boşa düştü

    Kur’an öğrenen çocuklara hediye

    Acısı hâlâ taze - Başbağlar Katliamı davası yeniden

    Seçim gelsin diye bekliyoruz

    “Başkanlığa hayır” cezasına iptal

    Yüzde 53.4: Erdoğan’ı onaylamıyorum

    Pakistan'da ölü sayısı artmaya devam ediyor

    Ukrayna'dan 1 milyon ton tahıl taşındı

    Cezayir'de Macron'a sert protesto - Apar topar aracına bindirildi

    Kosova ile Sırbistan anlaştı

    MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildiler

    Erdoğan'dan Aliyev'e 'Laçın' tebriği

    Kastamonu - Tosya'daki yangın kontrol altına alındı

    Dışişleri Bakanlığı Macron'a tepki gösterdi: Kabul edilmez açıklama

    Mısır labirenti ziyaretçilerini bekliyor

    Haftanın maçında Trabzonspor, Galatasaray'ı ağırlayacak

    Sağlıkta taban ek ödeme katsayılarına ilişkin detaylar

    Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları 31 Ağustos'a kadar yapılabilecek

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yüzde 53.4: Erdoğan’ı onaylamıyorum
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Cumhur İttifakı’nın iddiaları boşa düştü
    Genel

    “Başkanlığa hayır” cezasına iptal
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Kur’an öğrenen çocuklara hediye
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    AKP’nin şarkıcı üzerinden seçim hamleleri
    Genel

    Acısı hâlâ taze - Başbağlar Katliamı davası yeniden
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ceylan Çalışkan: Nur Talebesi yağmur gibi olmalı
    Cenk ÇALIK

    GDO’lu zehir: Soya lesitini

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.