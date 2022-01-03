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3 OCAK 2022 PAZARTESİ - YIL: 52

2021 yılının fotoğrafları

03 Ocak 2022, Pazartesi 02:52
2021 yılının tabiat Fotoğrafçısı yarışmasında kazanan fotoğraflar açıklandı. Yarışmayı, Norveç Trondheimfjord üzerinde süzülen kazların muhteşem drone çekimiyle Terje Kolaas kazandı.

2021 yılının Tabiat Fotoğrafçısı yarışmasında kazanan fotoğraflar açıklandı. Bu yıl, ‘tabiatın güzelliğinin sevincini’ yakalayan fotoğrafçıları kutlayan yarışma, jürinin 97 ülkeden 20 binden fazla fotoğraf arasından seçim yapmasıyla başvuru rekorunu kırdı. Yarışmayı, Norveç Trondheimfjord üzerinde süzülen kazların muhteşem drone çekimiyle Terje Kolaas kazandı.


Yılın Doğa Fotoğrafçısı ödülünü kazanan fotoğraf, Terje Kolaas tarafından çekildi. Norveç Trondheimfjord’da süzülen kazların drone ile çekilmesiyle oluşan fotoğraf, ayrıca yarışmanın Kuş kategorisinde birinci oldu.

MANZARA KATEGORİSİNİN KAZANANI

Yarışmada manzara kategorisini Rus Denis Budkov kazandı.

Budkov, Rusya’daki Kamçatka tabiat parkındaki en yüksek ve en aktif yanardağ olan, Unesco dünya mirası alanı Kamçatka Yanardağı’nın bir parçası olan Klyuchevskoy’un patlamasını fotoğraflayarak kazandı.

YILIN BİTKİ FOTOĞRAFI

Avusturyalı Rupert Kogler, memleketi Linz’de çektiği fotoğrafla yılın bitki fotoğrafı yarışmasını kazandı.

SİYAH BEYAZ KATEGORİSİNDE BEĞENİLDİ

Kenyalı vahşi hayat fotoğrafçısı ve görüntü yönetmeni Clement Kiragu, bir dişi aslanın bu güçlü fotoğrafını Kenya ve Tanzanya’dan geçen Mara Nehri kıyısında çekti. 

Fotoğraf, siyah Beyaz kategorisinde büyük beğeni topladı.

BU RESİM 6-7 AYDA ÇEKİLEBİLDİ

Aare Udras’ın genç bir kurdun fotoğrafı, Memeliler kategorisinde ikinci oldu.

Bu Udras’ın memleketi Estonya’da bir ormanda çekilirken, resmi çekmenin yaklaşık altı ila yedi ay sürdüğü aktarıldı.

HAYRANLIK UYANDIRAN ÇEKİM

Alman fotoğrafçı Tobias Friedrich tarafından çekilen fotoğraf, Sualtı kategorisinde büyük beğeni toplayan bu hayranlık uyandıran çekim, Grönland’daki Tasiilaq kasabası yakınlarındaki bir buzdağının altından yüzen Anna von Boetticher adlı bir serbest dalıcıyı gösteriyor.

SUALTI KATEGORİSİ İKİNCİSİ

Rus fotoğrafçı Dmitry Kokh tarafından çekilen fotoğraf, Sualtı kategorisinde ikinci oldu.

Fotoğrafta, Kokh’un ‘yabanî yunuslarla yüzmek için dünyanın en iyi yerlerinden biri’ olarak tanımladığı Mısır kıyılarındaki Kızıldeniz’de, Sataya Resifi olarak da bilinen Sataya Resifi’nde yüzen yunuslar görülüyor.

“DUYGUSAL MENZİL

Fred Hazelhoff Ödülü, Arizona’daki Superstition Dağları’nın eteğinde bir yuvarlak kuyruklu yer sincabı ailesini konu alan ‘Duygusal Menzil’ serisiyle ABD’li fotoğrafçı Lea Lee Inoue’ye gitti. 

***

ÖDÜL KAZANAN KARE

Tokyo, Harajuku’da, Japonya’nın en popüler su samuru kafesi. ABD’li fotoğrafçı Andrew Upton, bu su samurlarından birinin kafede atıştırmalık bir şeyler yediğini gösteren kareyle ödül kazandı.

KÖPRÜDEN GEÇEN TİLKİ

‘De Lage Landen’in Tabiatı’ kategorisinin galibi Amsterdam’da bir tabiat koruma alanı olan Amsterdamse Waterleidingduinen’de çekilen fotoğrafın arkasında Hollandalı fotoğrafçı Andius Teijgeler var.

Kaynak: ntv.com.tr 

 

 

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