51. yıl coşkusu

Yeni Asya gazetesinin kuruluşunun 51. Yıl heyecanı okuyucularıyla birlikte, büyük bir coşkuyla kutlandı.

Haber: Fethiye Songül Akay, Süreyya Nur İşler, Nurseza Okur, Lütfiye Kef, Kübra Örnek Korkmaz

Fotoğraflar: Erhan Akkaya / Neslinur Zeynep Mutlu - Yeni Asya

Yeni Asya’nın 51.yıl programı, İstanbul ve çevre illerden gelen okuyucuların yoğun katılımıyla Gazetemiz binasında yapılan program yemek ikramının ardından başladı.

Mustafa Başkarcı Fetih Suresini okudu

Program Mustafa Başkarcı’nın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Yeni Asya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik

Açılış konuşmasını yapmak üzere sahneye davet edilen Yeni Asya Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik, açılış konuşmasını şöyle yaptı:

“Kuruluşumuzun 51. Yıldönümü münasebetiyle hazırlamış olduğumuz programa hoş geldiniz. Üstadımızın vefatından sonra bu kudsi hizmetin layık-ı vechile yapılmasına devam edilmesi adına her türlü zorluklara göğüs gerilmiş, her türlü saldırı, tehdit ve düzenlere karşı allah’ın inayetiyle üstesinden gelinmiştir. Bu sistemin sigortası istişari sistemdir.Bu hizmette istihdam edilenler avucumun içinde hepsini duama dahil ediyorum” buyuran üstadı örnek alarak gazetenin kuruluşundan bugüne kadar maddi-manevi mesai sarfetmiş herkesi kutluyorum.Zübeyir Gündüzalp, Mustafa Polat, Mehmet Kutlular gibi şahsiyetleri özellikle yad ediyorum. Ölenlere rahmet, hayatta olanlara şifa ve uzun ömürler diliyorum.”

Sinevizyon gösterisinin ardından program, İsmail Tezer İhlas Risalesinden okuduğu Risale-i Nur dersiyle devam etti.

Yazarımız İsmail Tezer Risale-i Nur’dan bir bölüm okudu

Dersin ardından hatıraların anlatıldığı bölümde Ali Hakkoymaz “Babamın kırçıllı paltosu” şiirini okudu.

Edebiyatçı Yazarımız Ali Hakkoymaz

Mustafa Yalçın, ”Günlük olarak hayatın içindeyim. Sabah bayiden aldığım yaklaşık 50 gazeteyi, sokak sokak semte dağıtmaya çalışıyorum. Ağırlıklı olarak esnaflarla muhatapsınız. Yeni Asya onlara ulaşmada bir anahtar hükmünde. Yaşadığımız dağıtım esnasında birçok heyecanlı şeyler var” diyerek hatıralarından örnekler aktardı.

Okuyucularımızdan Mustafa Yalçın

Yeni Asya dünyanın en güzel ailesi

Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Gülezyüz

Hatıralar bölümünün Moderatörlüğünü yapan Kazım Güleçyüz şöyle konuştu:

“Yarım asrımızı geride bıraktık. Hepimiz bir aileyiz, Yeni Asya ailesiyiz. Yeni Asya ailesi dünyanın en güzel ailesi. Zübeyir Ağabey’den sonra bayrağı devralan Kutlular Ağabeyimiz hepimizin bildiği dirayetiyle, mertliğiyle, kahramanlığıyla birçok ağır bedeller de ödeyerek bu hizmeti şahs-ı maneviyle beraber uzun yıllar taşımış ve bugünlere getirmiş. Allah ondan razı olsun. Bizim Kutlular Ağabey’le 45 senelik bir hukukumuz var. Ve hayatımızı neşriyat hizmetine adamamızda çok etkili olan isimlerin başında gelir. Ve Kutlular Ağabey’le daha sonra 35 yıllık bir teşrik-i mesaimiz oldu. Birçok zorluğu birlikte yaşadık.” Güleçyüz, Yeni Asya gazetesinin Mustafa Polat, Şaban Döğen, Halil Uslu, Mümine Güneş, Nevin Kutlular gibi emektarlarından ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun gibi siyasi isimlerden basederek önceki gün gazetemizde yayınlanan mesajlarını aktardı.

Yeni Asya ferasetle hakikati yazıyor

Yeni Asya Gazetesi’nin İlk Yazıişleri Müdürü Sebahaddin Aksakal.

Sabahattin Aksakal: “1970’ten beri hatta 7-8 yıl öncesinden 62’de dâhil olduk fiilen bu davaya, 10 dakikada bitirebilir miyim? Rabbimizin izni ve müsaadesiyle 51 yıl önce büyük zorluklar fakat müthiş bir zevkle kurulan ve bugün yine aynı müsbet coşkulu heyecan içerisinde yad edeceğimiz bu güzel güne tekrar tekrar hoş geldiniz. Gazetenin ehemmiyetine getireceğim meseleyi.Benim rahmetli babam o zamanlar dindar gazetelerin hepsine aboneydi. Hiçbir zaman Üstadımızın İslam kahramanı dediği Adnan Menderes ile ilgili doğru bir şey yazmıyorlardı hatta aksine İslam dışı bir adammış gibi lanse ediyorlardı. O zaman Yeni Asya’daki kardeşlerimiz ferasetle hakikati yazıyordu. Yeni Asya Üstadından aldığı dersle müsbet olmayan her şeye karşı çıktı. Tek adamlığa, ihtilallere devamlı karşı geldi.Bunu müsbet bir şekilde yaptı” dedi.

Marangoz Şevket Günder Ağabeyle Muhammed Sungur sohbet etti.

50 yıldır Risale-i Nur’un ruhuna uygun gazete

Yeni Asya Gazetesi’nin Yönetim Kurulu eski üyesi Hasan Şen

Yönetim kurulu eski üyesi Hasan Şen şöyle konuştu: “1963 senesinde risale-i nuru tanıdım. Neşriyat hizmetlerinin temellerini 1964’te attık. Risale-i Nur hizmetlerinde bulunan ve tarihsiz istikrar çizgisinin her zaman ve zeminde muhafaza eden Yeni Asya gazetesini ve çalışanlarını tebrik ediyorum. Türkiye’de demokrasi mücadelesinde bir yeri olan gazetemizin ikinci 50 yılını da aynı şekilde devam ettirmesine temenni ediyorum ve dua ediyorum. Basın çok tesirli. 1960’lı yıllarda İzmir’deki gazetelerin hepsi Risale-i Nur ve Üsta’ın aleyhindeydi.Neşriyat hizmetlerine inan kardeşlerimiz üstadın vefatından sonra da hemen harekete geçip bizim neşriyata ihtiyacımız var, mutlaka bir şeyler çıkarmamız lazım diyerek bu hususta ilk olarak Zülfikar gazetesi çıkartıldı. Ne olursa olsun Neşriyat hizmetlerine devam ettirmeye çalışmışlar.50 yıldır Risale-i Nur’un ruhuna uygun gazete çıkartılıyor.”

Yeni Asya basının göz bebeği

Mustafa Sungur Ağabeyin oğlu Muhammed Sungur.

Rahmetli Sungur ağabeyin oğlu Muhammed Nur Sungur,rahmetli babasının hayatında Yeni Asya’yı şu cümleyle özetledi: “Rahmetli babam Yeni Asya’yı her gün alır okur, okuturdu. Bu hayatının sonuna kadar böyle devam etti. Merhum Zübeyir ağabey Sungur ağabey gelmeden istişareye başlamayalım dermiş” Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi’nin talebeleri arasındaki muhabbet, ittifak, birlik ve beraberlik ruhunun bu hizmeti bugünlere taşıdı.Yeni Asya Risale-i Nur’un temsilcisi ve Risale-i Nur’un medyadaki sesi. İftihar ediyoruz Yeni Asya’yla. Yeni Asya Risale i Nur perspektifinde yayın yapan bir menkıbe.Cenabı Hak muvaffak eylesin inşallah. En mükemmel bir şekilde basında göz bebeği olarak varlığını sürdürsün inşallah.”

Risale-i Nur’un cemaati işte budur

51 yıllık Yeni Asya okuyucusu Şeref Çetintaş

Şeref Çetintaş ise şöyle konuştu: “Üstadın Risale-i Nur’u tesir ettirdiği kişiler benim gibi adamlardır. Risale-i Nur beni meyhane, kumarhaneden çıkardı.Şunu unutmayın; Bediüzzaman Said Nursi’ye 19 kez zehir verdikleri halde Cenab-ı Allah öldürmedikçe ölmedi ve siz de hiç korkmayın. İnanın şu toplantı beni o zamana götürdü. Bu gazete dinsizlerin planını alt üst eden adamı yazıyor, Bediüzzaman Said Nursi’yi yazıyor. 78 yaşındayım ama Risale-i Nur bana 18 yaşındaymışım gibi hissettiriyor. İşte Risale-i Nur, Risale-i Nur’un cemaati Yeni Asya budur.”

Programın sunuculuğunu Zeynel Abidin Borazan yaptı

Çizerlerimizden Turhan Celkan hatıralarını anlattıktan sonra Yeni Asya marşını seslendirdi.

Programın canlı yayını da gerçekleştirildi.

Çizerlerimizden Demirhan Kadıoğlu Can Kardeş okuyucularıyla sohbet etti ve eğlenceli vakit geçirdi.