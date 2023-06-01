Ankara'dan Akdeniz'e uhuvvet yolculuğu

Ankara'dan Akdeniz'e doğru yola çıktık ve bir muhabbet buluşması gerçekleştirdik. Adana’nın, sıcağı kalplerine vurmuş abla ve kardeşlerimizle içten bir samimiyet hali yaşadık.

GEZİ - Fatmanur Öztürk

Ankara’dan otobüse binip, ilerleyen saatlerde şehrin bunaltıcı havasından kurtularak, yükselen rakımla birlikte havanın temizliğini içimize çekerken, çiçeğe durmuş narenciye ağaçları, salkım salkım turunçlar, yolları çerçeveleyen zeytin dallarıyla, Akdeniz’in dingin suları bizleri karşılıyor. Beyaz badanalı, güneşin esiri olmuş geniş damlı evler ve yeşermiş, hatta meyve veren uçsuz bucaksız bereketli topraklar, tefekkür ettiğimiz manzaraların daimi yüzünü oluşturuyor.

KAHVALTI

Mersin’e inişimizle birlikte ilk durağımız, yol yorgunluğumuzu unutturacak asma yapraklarının gölgelik ettiği bir mekânda dinlenmek oluyor. Günün ilk ışıklarının sis bulutlarına karıştığı sarp bir yamaca kurulmuş “Danyal Ateş Ağabey’in Yeri”, kıvrım kıvrım akan Göksu Nehri’nin maviliği ve sık ormanların yeşilliğinin buluştuğu bir noktada seyir terası görevini üstlenmiş. Mersin usülü sıkma ve Silifke’ye has yöresel lezzetleri tattığımız lezzetli ve bol muhabbetli bir kahvaltı sonrası enerjimizi toplayıp yeni durağımıza doğru yola koyuluyoruz.

CENNET- CEHENNEM MAĞARALARI

Silifke ilçe merkezine 25 km uzaklıkta bulunan bu sıra dışı obruklar, yer altı sularının uzun yıllar boyunca kireç tabakasını eriterek içerisindeki suyun boşalması ve tavan yapısının çökmesiyle meydana gelmiş. 70 metre derinliğe sahip olan Cennet Obruğu’na ulaşmak için 452 basamağı inmek hayli yorucu olsa da en dibine kadar gelmek ve mağaranın farklı atmosferini teneffüs etmek kaçırılmaması gereken bir deneyim. Ayrıca 452 basamağı göze alamayanlar için asansör seçeneğinin de bulunduğunu da hatırlatmakta fayda var. 128 metre yüksekliğe sahip Cehennem Çukuru’nun üzerine konumlandırılmış cam terastan yürürken aşağı doğru bakmak da cesaret istiyor.

KIZ KALESİ VE ANTİK KENTLER

Yazın hiç bitmeyip kışın şöyle bir selam verip geçtiği Akdeniz sahillerini görmek üzere geldiğimiz Erdemli Sahili, altın kumların mavinin serinliğiyle buluştuğu muhteşem güzelliğiyle gelenlerini karşılıyor. Tarihî dokuya sahip olmasıyla bilinen sahil, kıyıya yaklaşık 600 metre ötede, I. Leon’dan Romalılara kadar uzanan geçmişiyle Kız Kalesi’ne ev sahipliği yapıyor.

İçimize bol bol deniz havasını çektikten sonra, antik kentlere doğru yola koyulmak üzere, otobüsümüzde yerlerimizi alıyoruz. Milat’tan önceye dayanan tarihiyle, Kanlı Divane ve antik tiyatrolar; etrafındaki kabartmalar, mezarlarlar ve hatta mezarlara bırakılmış ilginç vasiyetnameleriyle hem doğa hem tarih tutkunları için paha biçilmez mekânlardan sadece birkaçı.

MERSİN DERSHANESİ

Bol koşuşturmalı bir günün sonunda ulaştığımız Mersin Yeni Asya dershanesinin dış kapısından başlayan misafirperverlikleriyle, bol muhabbetle ve samimiyetle karşılanmak yorgunluğumuzu alıp götürüyor doğrusu. Bölgeye has meşhur tantuni ikramlarının tadı hâlâ damağımızda desek yeridir. Kendimizi evimizde gibi hissettiren, ferah bir mimariye sahip geniş külliyede yapılan güzel bir ders sonrası uhuvvet bağlarımızı güçlendiriyor ve müfritane irtibatın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha müşahede ediyoruz.

ESHAB-I KEHF VE MAKAM-I DAVUD ZİYARETİ

Mersin’de ikinci günümüz, Encülüs Dağı’nın eteklerinde bulunan ve Kur’an-ı Kerim’in Kehf Suresi’nin 9-26. âyetlerinde bahsedildiği şekilde Allah’a inanan yedi gencin ve köpekleri Kıtmir’in yaşadıkları devrin zalim yöneticisinden korunarak 309 yıl uyudukları Ashab-ı Kehf Mağarası’nı ziyaret ederek başlıyor.

Bu kutsal mekândan sonra onlarca medeniyetin mesken tuttuğu, taşı toprağı tarih kokan şehrin sokaklarında yürüyüşe koyuluyoruz. Tarih, şehrin o kadar içinde ki apartmanların hemen arkasında St. Paul Kilisesi, caddenin ortasındaki Klopetra Kapısı, Tarihî Tarsus Camii, Antik Yol ve daha nicesi günlük hayatla iç içe geçmiş. Tarsus ilçe merkezinde bulunan Danyal Peygamber Kabri ve Makamı Şerif Camii, manevî havası tenneffüs edilmeden kesinlikle dönülmemesi gereken yerlerden biri. Tarsus gezimiz boyunca bize mihmandarlık eden Ahmet Ceylan Ağabey ve Zeynep Ceylan Ablaya teşekkürlerimizi sunmadan da geçmeyelim.

ADANA SOKAKLARI VE KAPIKAYA KANYONU

Şehrin telaşının, kebap kokularına karıştığı renkli atmosferiyle bizi karşılayan Adana sokaklarında dolaşırken, ne kadar beklenmese de, bulutlu bir hava bize eşlik ediyor ve yağmur sonrası şehri keşfe çıkıyoruz. Taşköprü, Adana Tarihî Bedesteni, Yağ Camii ve Saat Kulesi ve görülmeye değer pekçok tarihî mekândan sadece birkaç tanesi. Kaldırımlarını zakkum ve turunç ağaçları gölgelidiği Adana’nın işlek caddelerinde, dumanı sokağı sarmış köz biberin ve kebap kokularının arasından geçip az ileride halka tatlısı ve serinleten lezzetlerini denemeden geçip gitmek olmaz değil mi?

İkinci durağımız, Kapıkaya Kanyonu ise cennetten bir bahçe gibi. Seyhan Nehri’nin dağları yarıp geçtiği, kolları bereketli Adana topraklarını sulayan bu güzel kanyon, yeşil ve mavinin onlarca tonunun temaşa edebileceğiniz muazzam bir mekan. Renkli ağaçların arasından geçip kimi zaman coşkun kimi zaman durgun akan nehri takip ettiğinizde, yamaçlar bazen o kadar birbirine yaklaşıyor ki gökyüzünü göremez oluyorsunuz. Hayatın karmaşından bir an olsun sıyrılıp zamanın durduğu bu mevki ve kilometrelerce yürüyüş yolu, tertemiz havasıyla ziyaretçilerini her daim karşılamaya hazır bekliyor.

ADANA DERSHANESİ

Adana’nın sıcağı kalplerine vurmuş abla ve kardeşlerimizle içten bir samimiyet hali yaşıyoruz. Hep birlikte katıldığımız umumi ders sonrası tanışma ve tadı hala damağımızda kalan Adana böreğinden, tırnak ekmeğe kadar şehire özgü ikramlarıyla maddi ve manevi olarak doyduğumuz bu medrese-i Nuriye’de de aramızdaki kopmayan ve bizi sımsıkı bağlayan rabıtaları hatırlatıyor ve bu rabıtaların ebede kadar devam etmesini temenni ediyoruz.

TEŞEKKÜR

Bu organizasyonu tertip eden Ankara Yeni Asya Hanımlar Sosyal Komisyonu’na, bu gezimizde emeği çok geçen Zeynep Kurun ve Hafize Kurun’a, tesbihat ve derslerle bize mihmandarlık yapan Ahmet Ağabey’e, içten misafirperverlikleri ve ikramlarıyla en güzel şekilde ağırlandığımız Mersin ve Adana Yeni Asya Cemaatine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Diğer gezilerde buluşmak duâsıyla Allah’a emanet olun.

YORUMLAR

Melike Bektaş: On yıldır çesitli gezi ve turlara katıldım, birçok yeri farklı tur rehberleri ve yol arkadaşları ile gördüm, fakat ilk defa cemaatimizle bir geziye katıldım. İyi ki katıldım diyorum, çünkü görevlimiz Ahmet Bey bizi bir umreye gider gibi tesbihatlar, mektubatlar, güzel bilgi paylaşım ve grup yönetimiyle müthiş duygular yaşattı. Zeynep kardeşimiz oluşturduğu güzel program ve tur düzenini eksiksiz ve her yere yetiştirerek farklı yaş grubundaki bizleri idare etti. Birbirimizi kırmadan, üzmeden dolu dolu üç gün geçirdik, hem de eğlendik. Adana ve Mersin’de vakıf evlerimizde ağırlanarak muazzam derslere katıldık. Kısacası herşey çok güzeldi. Emeği geçen tur şoföründen, otobüs görevlilerine ve hizmette bulunan arkadaşlara ve Hafize Ablama teşekkür ediyorum. Allah ebeden razı olsun.

Nuran Gürçay: Yeni Asya ve Risaleye gönül verip ahiret kardeşliği ile çıktığımız bu yolculuğun bana kattığı mutluluğu tarif edemem. Bu dünya Rabbimiz tarafından bize “geçici bir mesken” ve “misafirhane” olarak ikram edilmiş. Her dakikası anı Cennet vakitlerine halk olacağını düşündüğüm üç gün geçirdim. Gezdiğim her mekânda “Yahu Allah’a ve ahirete inanmayanlar bu gibi manzaraları görüp de nasıl yaşıyor?” dedim. Tefekkür dolu saatlerdi, Elhamdülillah. Yolda bize eşlik eden Ahmet Özdemir Abi, Hafize Kurun, kızı Zeynep Kurun ve diğer rehberlerimize, hizmetlerini ve iyi niyetlerini bizden esirgemeyen Mersin ve Adana cemaatindeki kardeşlerimize ayrıca teşekkür ederim.

Selma Açıkel - Suzan Algül: Biz de biz de ilk defa Nur kardeşlerle beraber uzun bir seyahate çıktık ve çok memnun olduk. Gerek yol arkadaşlarımız arkadaşlarımızdan gerekse Adana’daki ve Tarsus’taki, Mersin’deki arkadaşlarımızdan karşılıklı şevk aldık şevk verdik. Allah herkesten razı olsun, hepimiz birbirimize hakkımızı helal edelim. Baki selamlar.