Bediüzzaman paneli coşkuyla yapıldı

Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin 62. vefat yıldönümü münasebetiyle düzenlenen panel yoğun bir katılım ve coşkuyla gerçekleştirildi.

15. Risale-i Nur Kongresi

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Risale-i Nur Enstitüsü, Yeni Asya Vakfı, Yeni Asya gazetesi ve Köprü Dergisi tarafından düzenlenen ediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin 62. vefat yıldönümü münasebetiyle düzenlenen ‘Bediüzzaman Said Nursî’nin Gelecek Tasavvuru’ paneli dün İstanbul’da Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde yoğun ve coşkulu bir katılımla gerçekleşti.

Yöneticiliğini Yeni Asya gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz’ün yaptığı panele Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, Prof. Dr. Ahmet Battal, Prof. Dr. İlyas Üzüm ile Prof. Dr. Süleyman Yılmaz konuşmacı olarak katıldı.

Muhammed Kadıoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı program Ali Yılmazcan’ın Kur’an Tilaveti ile başladı.

Risale-i Nur beşinci halifedir

Ardından panelin açış konuşmasını Yeni Asya Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik gerçekleştirdi.

Atik konuşmasında, “Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki çalkantıları hatırlayalım. Fransız İhtialinin körüklemiş olduğu olaylar payitahtın merkezi İstanbul’da ve Balkanlar’da had safhadadır. İslam dünyasının tesbihi dağılmak üzeredir. Peygamber Efendimiz (sav)’in varisi, Hz. Ali’nin (r.a) manevî talebesi Bediüzzaman Said Nursî herkesin çare aradığı bu dönemde mahkeme reisine ‘Şeriatın bir hakikatine bin ruhum olsa feda etmeye hazırım. Zira şeriat, sebeb-i saadet ve adalet-i mahz ve fazilettir’ diyerek şiddetle mukabele etmiştir. Sonra da şöyle devam ediyor: ‘Fakat ihtilâlcilerin isteyişi gibi değil.’ Peygamberimizle başlayan Asr-ı Saadet 33 yıl 6 ay sürer. Kargaşanın diz boyu olduğu bu zamanda seçimle halife olan Hz. Hasan (r.a) kardeş kanı dökülmemesi adına, halifenin tekrar seçimle işbaşına gelmesi şartıyla, Hz. Muaviye lehine hilafetten çekilir. Risale-i Nur Hz. Hasan’dan sonra inkıtaya uğrayan Cumhuriyet’in bugüne bakan reçetesidir. Yani beşinci halifedir.”

Yeni Asya hiçbir entrikaya alet edilemez

“5. Şua’da Üstadımızın belirttiği üzere Asr-ı Saadet modelinin tekrar ihya faaliyeti başladı” diyen Atik, şunları söyledi: “100 yıldır Peygamberimize layık Müslüman olmak için bir çaba sarf ediliyor. Dünyada komünizmin, dahilde süfyanizmin mimarları bugün ölmüş olsalar da bırakmış oldukları tortular hâlâ temizlenemedi. Hatta birçok insan için hayat tarzı oldu. Dini bütün görüntü veren birçok topluluk, maalesef süfyanizmin bayraktarlığını yapıyor. Üstadımızın hayatından başlamak üzere özellikle son 40 yıldır Bediüzzaman Said Nursî ve Risale-i Nurlar üzerinde itibarsızlaştırma oyunu oynanıyor. Misyonu ehli imanın imanını kurtarmak, tüm insanların mutluluğuna çareler bulmak olan bu faaliyetin önüne çeşitli engeller oluyor. Maalesef bu cinayete bazı Müslümanlar da alet ediliyor. Tekraren ifade ediyoruz. Yeni Asya hiçbir entrikaya alet olmamıştır, bundan böyle de alet edilemeyecektir.”

Atik’in konuşmasının ardından masa çalışmalarının sonuç bildirgeleri okundu. Ardından katılımcıların büyük ilgi gösterdiği panelle devam edildi. Herkese açık olan panel, Euronur TV’den canlı yayınlandı. Program öncesi, Gösteri Merkezi’nin fuayesinde İsmail Özdemir’in fırçasından ‘Resimlerle Bediüzzaman Said Nursî’ adlı resim sergisi de yer aldı.

NİHAT ORHAN - İSTANBUL

Fotoğraflar: Erhan Akkaya / Yeni Asya