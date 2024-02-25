Gazetemizin 55. kuruluş yılı İzmit’te coşkuyla kutlandı

Yeni Asya’nın yayın hayatının 55. yıl dönümü İzmit’te yoğun bir katılım ve coşku ile kutlandı. Programda 55 yıllık serencama şahitlik eden ağabeylerimizin hatıraları ilgiyle dinlendi.

HABER: MEHMET PEKEL - NURULLAH ÖZEN

FOTOĞRAF: YASİN ÖĞÜT

Gazetemizin 55. kuruluş yıl dönümü İzmit’te yoğun bir katılımla ve coşku ile kutlandı. Programa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Kaşlıoğlu, Yönetim kurulu üyeleri Mehmet Pekel, Hasan Güneş, Ali Demir, Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz, yazarlarımız M.Lâtif Salihoğlu, Osman Zengin ve Fahri Utkan ile çok sayıda okuyucumuz katıldı.

Sunuculuğunu Nurullah Özer’in yaptığı program Mustafa Bilaloğlu’nun Kuran tilaveti ile başladı.

DEMOKRASİDEN TAVİZ YOK

Orhan Kaşlıoğlu Yönetim Kurulu adına açış ve selamlama konuşması yaptı.



Yeni Asya Medya Grup AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Kaşlıoğlu.

Kaşlıoğlu, ”Hz. Peygamberin (asm) ''Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim“ dediğini hatırlatarak Risale-i Nur’un iman hakikatleri ile önce kendi imanımızı ve sonra da ehli imanın imanlarını kurtarmak ve kamil hale getirmek vazifesi ile muvazzaf olduğumuzu söyledi. İmani ve İslami hizmetlerin ancak hürriyet ortamında demokratik bir bilinç ile mümkün olabileceğini ifade etti. Demokrasinin 100 yıldır gelemediğinden bahisle ihtilaller ve ara dönemlerin bu sonucu doğurduğunu, ifade etti. Hak, hukuk ve adaletten yana bir tavırla ama demokrasiden asla taviz vermeyen bir çizgiyi hep birlikte bugüne kadar getirdik, inşaallah kıyamete kadar da bu ulvi vazifeyi taşıyacağız” sözleri ile konuşmasını tamamladı.

Açış konuşmasının ardından 55. yıl pastası kesim merasimi gerçekleştirildi.



Aziz Özbey - Cevdet Özdemir - Rıdvan Ercan

Programın devamında Mehmet Pekel, Kâzım Güleçyüz, M. Lâtif Salihoğu birinci turda 15 dakika, ikinci turda da 5’er dakikalık konuşmalar yaptı.

Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Pekel yaptığı konuşmada, “Yeni Asya gazetesinin 55. yıldönümünü kutlamak için toplanmış bulunduğumuzu yarım asrı geçen tavizsiz bir istikrar çizgisi ile günümüze ulaşan, çok sayıda holding gazetelerinin bile yıllar içinde dökülerek, yayın hayatına son verdiği ya da ad değiştirdiği, gazete ve yayın faaliyetlerinde kalburun üstünde kalan ve elenmeyen Yeni Asya basın hayatında bir ekol olmuş, insaflı muhalif münekkidler tarafından da bu hakkı her zaman teslim edilmiştir.” dedi.



Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Pekel

Bu zamana kadar gazetede emeği geçen beraber olduğumuz veya çeşitli nedenlerle beraber olmadığımız tüm idareci,yazar ve görevlilere en derin teşekkürlerimizi sunarız” diyerek sözlerinde devam eden Pekel, “Üstad Bediüzzaman’ın matbuat alemi ile ilişkilerinden başlayarak,bu nurlu hizmetin matbuat aleminin tezahürü olarak ortaya çıkan İttihad ve Yeni Asya Gazetesinin serencamı üzerinde duracağız” diyerek sözlerini sürdürdü.

Bediüzzaman’ın Van’da 1895 yılında Tahir Paşa’nın konağında gazeteleri mütalaa etmesi ve İngiliz müstemlekat nazırının avam kamarasında İslamiyet ile ilgili sözlerinin ruhunda uyandırdığı gayret hissi ile “Ben Kur’an’ın sönmez ve söndürülmez manevi bir güneş hükmünde olduğunu ben dünyaya ispat edeceğim ve göstereceğim”diyerek hayatının gayesini açıkladığını ifade eden Pekel kronolojik sırayla Bediüzzaman’ın yazdığı eserleri anlattı. 1907/1920 yılları arasında çıkan gazetelerindeki makalelerden bahisle “Gazetelerde neşrettiğim umum makalatımdaki umum hakaikte nihayet derecede musırrım“ sözüyle de istikamet ve kırılmaz çizgiye işaret etti.

İTTİHAD VE YENİ ASYA

“Matbuat aleminde tezahüre başlamak”emir ve tavsiyelerini alan Nur talebelerinin Bediüzzaman’ın vefatından sonra çıkardıkları gazeteleri de anlatan Pekel, İttihad ve Yeni Asya gazetelerinin kuruluş serencamına temas etti. Yeni Asya’nın 55 yıllık panoraması ve yaptığı hizmetleri anlatan Pekel yeni projeler hakkında da bilgi vererek; “Yeni Asya Gazetemizin 55. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor, programımıza katkı veren konuşmacı, misafir ve dinleyicilerimize teşekkür ediyor, memleketimiz, Alem-i İslam ve insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbim’den niyaz ediyorum” sözleri ile konuşmasını tamamladı.

Kıymetini bilelim



Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz.

Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz ise 55.Yıl kapsamında şunları söyledi: “Dünyada ve Türkiye’de, kendisini Risale-i Nur’un medyadaki dili olarak tarif eden başka bir gazete yok. Bunun kıymetini bilelim. Bundan 22 yıl önce bugünlerde Kutlular Ağabey 17 Ağustos depremine “ilahî ikaz” dediği için hapisteydi. Daha doğrusu hapis müddetinin son günlerindeydi. O dönemde bu hukuksuz infaza karşı her koldan yaptığımız mücadele neticesini vermek üzereydi. Manşet ve yazılarımızla konuyu sürekli gündemde tutmuştuk. Öyle ki, gayretlerimiz AB’nin Türkiye için hazırladığı ilerleme raporu ile ABD Dışişleri Bakanlığının yıllık insan hakları raporunda da makes bulmuştu.

Sonuçta, 28 Şubat sürecinin tazyikiyle verilen hukuksuz cezanın dayanağı olan TCK’nın 312. maddesi değiştirildi. Kutlular Ağabeyin bırakılması için yasal zemin hazırlandı ve hem kuruluş yıldönümümüzün, hem de Kurban Bayramının arefesinde tahliye gerçekleşti.

Böylece 2002 Şubat’ında üç bayramın sevincini bir arada yaşadık: Kutlular Ağabeyin, haksızlığı sonradan AİHM’in verdiği ihlal kararıyla da tescil edilen bir ceza ile 276 gün içeride tutulduktan sonra hürriyetine kavuşup tekrar aramıza ve hizmetinin başına dönmesinin, 33. kuruluş yıldönümümüzün ve Kurban Bayramının sevinçleri.

55. yılımıza girmeye hazırlandığımız günlerde de, beş yıldır devam eden malûm davadaki beraat kararının haberini aldık. Mi’rac’ı geride bırakıp Berat Gecesine doğru ilerlediğimiz bu mübarek günlerde verilen karar, Berat manasına tevafuku cihetiyle de çok manidar bir müjde oldu.

Ardından, cezaevlerindeki hukuksuz Yeni Asya yasağı için AİHM’in verdiği hak ihlali kararları geldi. Daha önce AYM de aynı manada kararlar vermişti. Bu kararlar, hukuksuz uygulamaların er veya geç hukuktan döneceğine olan inancımızı ve güvenimizi tasdik ve teyid ederken, bu hizmetin inayet altında olduğunu da bir defa daha gösterdi.”

İZMİT BAHTİYAR BİR BELDE

Yeni Asya Gazetezi yazarı M.Lâtif Salihoğlu da 55. Yıl kapsamında bir konuşma yaptı.



Yeni Asya Gazetesi yazarı M. Latif Salihoğlu

Konuşmasını 3 bölüme ayırdığını söyleyen Salihoğlu bunları sırasıyla şöyle ifade etti: “50 sene önce 1974 yılında mevcut hükümetin anarşistleri affettiği, anarşizmin kol gezdiği bir ortamda Yeni Asya ailesine dahil olduğunu, Yeni Asya’da farklı birimlerde çalışarak fiili olarak 45 seneyi doldurduğunu, Yeni Asya’nın Risale-i Nur’a bir vesile ve vasıta olduğunu, Risale-i Nur da Kur’an’a bir vesile olduğunu ifade etti. Ayrıca İzmit ve İzmitliler ile ilgili değerlendirmesinde ise şunları sıraladı; İzmit; cadde üstünde merkez büro, büroların şubeleri, Başiskele hizmet merkezi, ilçelerdeki dersaneler, her gün yapılan dersler, doğudan, batıdan, Kafkaslardan, Rumeli’den, Kırım’dan gelen ve buraya yerleşmiş olan nur gönüllüleri.. Hamiyetlerin toplandığı ve bir havuz içinde eritildiği ve hizmete dönüştürüldüğü bahtiyar bir belde, İzmit nur gönüllülerinde vazife değişikliği oluyor ama gücenme, küsme ve kırılma olmuyor. Tecrübeli yaş almışlarla beraber enerji dolu gençler de verilen her vazifeye koşuyor. Bürolar sağlıklı bir şekilde çalışıyor, Euro Nur gönüllüleri tam bir sadakatle hizmet ediyorlar. “

Son bölümde Nur hizmetinin son dönem kahramanlarından Rahmeti Rahmana kavuşmuş olan Bandırma temsilcisi Tayyar Alnıak, Geyve temsilcisi İsmail Hakkı, Sakarya temsilcisi Saadettin Çelik’in gayretli hizmetleri ve kerametli vefatları ile ilgili hatıraları anlatarak konuşmasını tamamladı.