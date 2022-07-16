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16 TEMMUZ 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Gençler okuma programında buluştu

16 Temmuz 2022, Cumartesi 01:03
İzmir'deki Yeni Asya Payamlı Sosyal Tesisleri, gençlerin düzenlediği okuma programına ev sahipliği yaptı. Programa katılanlar memnuniyetini dile getirdi.

YENİ ASYA - İZMİR

Yeni Asya Payamlı Sosyal Tesisleri, İzmir Bornova Yeni Asya okuyucularının gayretleri ile başlanmış ve 27 şubat 2009 tarihinde dualarla temeli atılarak Seferihisar Ürkmez deniz sahiline 3 km mesafede deniz ile çam ormanının birleştiği bölgede inşa edilmiştir.

3 katlı, 10 adet normal ve 5 adet banyolu suit odası, 120 m2 geniş salonu ve ayrıca alt katta 110 m2 yemek salonu ile büyük bir sosyal tesis olarak hazırlanmış durumda.

Payamlı Sosyal Tesisleri, 2015 yılından bu yana Risale-i Nur dersleri ve okuma programlarında tercih edilen bir mekan oldu. Ayrıca hava şartlarının ılık olmasından dolayı dört mevsim faaliyet yapılabilecek bir yer. 

Okuma programlarımız

Ortaokul, liseli ve üniversiteli kardeşlerimizle Seferihisar'a bağlı Payamlı Sosyal Tesislerinde 3 Haziran ile 2 Temmuz tarihleri arasında okuma programları tertip edildi.

Programların ilki 3 ila 5 Haziran tarihleri arasında Tire ilçesinden gelen ortaokul talebeleriyle icra edildi.

11 Haziran-16 Haziran tarihleri arasında programların ikinci haftasında İzmir, Aydın, Ödemiş, Torbalı, Ayrancılar, Salihli'den gelen 8. Sınıfa ve 9. Sınıfa geçen kardeşlerimizle okuma programlarımız gerçekleştirildi.

18-24 Haziran Lise programı

Programların 3. Haftasına gelindiğinde İzmir, Aydın, İstanbul, Uşak, Isparta, Bayındır, Aliağa, Torbalı, Didim, Gebze ve Avustralya'dan katılan talebelerle şevke medar bir Lise programı gerçekleştirildi.

Meyve Risalesi, haşir ve Allah'ın birliğine taalluk eden Risale-i Nurun muhtelif yerlerinden iman hakikatleri okunup müzakere edildi.

25 Haziran 2 Temmuz üniversite okuma programı

Programların son haftasında İzmir, Aydın, Sivas, Isparta, Konya ve Menemen'den gelen üniversiteli öğrenciler iştirak ettiler.

Ayet'ül-Kübra'dan Tabiat Risalesi'ne, Beşinci Şua'dan tevhid konularına birçok konular enine boyuna müzakere edildi. Programın son günü Durmuş Ali ağabeyimize ev ziyaretiyle sona erdi.

4 hafta süren programlar boyunca İzmir'den Hasan Şen ağabey hizmet hatıralarıyla, Süleyman Kösmene ve Durmuş Ali İnci ağabeylerimiz Risale-i Nurdan müzakereli sohbetlere iştirak ettiler.

Muharrem Okur ağabeyimiz de Risale-i Nur'da neşriyatın önemi ve medrese-i yusufiye hizmetleriyle alakalı bir sunum gerçekleştirdi.

Görüşler-Değerlendirmeler:

Mehmet Emre BARAN: Tefekkür edebileceğimiz bir okuma programına katılmayı Cenab-ı Hak nasip etti. Programımız İzmir’de Payamlı köyünde yapıldı. Önce liseli kardeşlerimiz daha sonra üniversiteliler olarak birer hafta okuma programı yaptık.

Risale-i Nur ile birlikte kitabı kebir-i kainatı müşahedeyi mezc etmek şeklinde yapılıyordu. Programımız dahilinde her gün sünnet olan yüzmeye gidiyorduk. Her sabah namazından sonra Fihrist Risalesinden kerahat vakti çıkana kadar dönerli okuma yapılıyordu. 

Emire Talha ÇAKIR: Payamlı programından çok çok istifade ettik. Programda müzakere edilen bölümler, tefekkür etmemizi sağladı. Okul yoğunluğunun, koşturmacasının ardından bu güzel program ile deşarj olduk.

Zübeyir ALAGÖZ: Her sene yaz aylarında düzenlediğimiz Payamlı okuma programımızı bu sene de hayırlısıyla bitirdik. Bir sonraki programlarda görüşmek dileğiyle.

Übeyt KOTAY: Payamlı okuma programı, her yönüyle verimli ve neşeli geçen bir program oldu. Özelikle müzakereli dersler aklımızdaki sorular için çok verimli oldu.

Abdurrahman KOTAY: Katılmış olduğum okuma programı gerek yapmış olduğumuz istimai dersler gerek okuma dersleriyle çok verimli geçti istifade ettik. Aynı zamanda sosyal etkinliklerle beraber kaynaşma fırsatı bulduk. 

Ahmet Ali YILDIZ: Maddi ve manevi açıdan içimizi ferahlatan bir programdı. Feyizli abilerden faziletli derslere iştirak ettik.

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