Gölcük buluşması ittihada vesile oldu

Ege Bölgesi okuyucularımız , gazetemiz yazar ve idarecilerinin iştirakiyle geleneksel Gölcük Yaylası Pikniği İzmir’in Ödemiş ilçesinde gerçekleştirildi. Buluşma, tanışma ve kaynaşmaya vesile oldu.

FOTOĞRAF: YUNUS PEKACAR

SALİH SÜTÇÜOĞLU - İZMİR

İzmir’in Ödemiş ilçesinin Gölcük yaylasında, geleneksel hale gelen pikniğin 41’ncisi de geçtiğimiz pazar günü yapıldı.

19. Dönem İzmir Milletvekili Rahmetli Mehmet Özkan’ın bahçesinde, çevre il ve ilçelerden gelen Yeni Asya Gazetesi okuyucularının katılımı ile gerçekleşen pikniğe İstanbul’dan gazetemizin bazı yöneticileri de katıldılar.



Samimi ve güler yüzlü insanların iştirak ettiği bu toplantılar günlük hayatın stres ve yorgunluğunun atılması ve kardeşliğin, muhabbetin artması için güzel bir ortam.

1983 yılından bu yana İzmir’in Ödemiş ilçesinin Gölcük yaylasında, geleneksel hale gelen pikniğin 41’ncisi de geçtiğimiz pazar günü yapıldı. 19. Dönem İzmir Milletvekili Rahmetli Mehmet Özkan’ın bahçesinde, çevre il ve ilçelerden gelen Yeni Asya Gazetesi okuyucularının katılımı ile gerçekleşen pikniğe İstanbul’dan gazetemizin bazı yöneticileri de katıldılar.

Güler yüzlü insanlar

Krater gölünün çevresi yemyeşil bahçelerle çevrili. Tertemiz ve serin bir hava. Samimi ve güler yüzlü insanlar. Gerçekten böyle toplantılar günlük hayatın stres ve yorgunluğunun atılması ve kardeşliğin, muhabbetin artması için çok güzel bir ortam.

Toplantı, Hüseyin Kiracı hocamızın okuduğu Aşr-ı Şerif ile başladı ve Yeni Asya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik’in kısa bir giriş konuşması ile devam etti. İzzet Atik, toplantının yapıldığı bahçe sahibi Mehmet Özkan’ı rahmetle anıyoruz diye sözlerine başladı.



Yeni Asya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik

“Rahmetli Mehmet Özkan Türkçe ve yabancı dile çevrilen Risale-i Nur kitaplarını arabasında bulundurur, tanıştığı kimselere de hediye ederdi. Bunu adeta hayatının bir gayesi yapmıştı. Geçmiş bütün Risale-i Nur talebelerini de bu vesile ile rahmetle anarken, hayatta olanlara da İman Kur’an hizmetinde hayırlı ve sağlıklı bir ömür diliyorum” dedi.

Risale-i Nur hatıraları

İzmir Temsilcimiz Hasan Şen de yaptığı konuşmada Risale-i Nur ve Yeni Asya ile ilgili hatıralarını anlattı.



İzmir Temsilcimiz Hasan Şen Ağabeyimizin Yeni Asya ile ilgili hatıraları büyük ilgiyle dinlendi.

Yönetim kurulu üyemiz Hasan Güneş, program dahilinde Risale-i Nurlar’dan Kur’an-ı Kerim nedir ve nasıl bir kitaptır diye anlatılan bölümden bir ders okudu. “Biz Kur’an’ın dersiyle ve tefekkür gözüyle kainata bakmamız gerekiyor. Bu şekilde hayatını devam ettiren bir kimse saadet-i dareyni elde edebilir” dedi.



Yönetim Kurulu Üyemiz Hasan Güneş, programda Risale-i Nurlardan kısa bir ders yaptı.

İstibdadın zararları

Daha sonra Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz; demokrasi, ahlak ve manevi değerler başlıklı sohbetini gerçekleştirmek için mikrofona geldi.



Genel Yayın Yönetmenimiz Kazım Güleçyüz: “Kur’an’a yapılan saygısızlık provokatif bir hareket.” dedi.

“Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri eserlerinde istibdadın ne kadar zararlı olduğunu her yönüyle izah etmiştir” diyen Güleçyüz, “Peygamber Efendimiz (ASM) de ‘Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim’ buyurmuştur. Dolayısıyla Peygamberimizin (ASM) güzel ahlakı ile ahlaklanarak, bunu hayatımıza hakim kılmamız gerekir.” diye devam etti.

AB’YE ÖNEM VERİYORUZ

Güleçyüz şöyle devam etti: “Şeriatın ahlak prensiplerine aykırı hareket etmemiz sebebi ile; su-i ahlak, rüşvet, cehalet, yolsuzluk, fakr-u zaruret, tembellik gibi kötü hasletler cemiyette maalesef yaygınlaşıyor. Âlem-i Medeniyet de bu kötülüklerden uzaklaşılmasını istiyor. Aslında güzel dinimizin bu yönde emirleri olmasına rağmen dış dinamiğe ihtiyaç hissediyoruz. Onun için Yeni Asya olarak biz AB’ye (Avrupa Birliği) önem veriyoruz.”



19. Dönem İzmir Milletvekili Rahmetli Mehmet Özkan’ın bahçesindeki piknik programına çevre il ve ilçelerden gelen misafirlere etli pilav ve çay ikram edildi

“Üstad, ‘Eğer biz ahlak-ı İslamiyenin ve hakaik-i imaniyenin kemalatını ef’alimizle izhar etsek, sair dinlerin tabileri elbette cemaatlerle İslamiyete girecekler, belki de küre-i arzın bazı kıtaları ve devletleri de İslamiyete dehalet edecekler’ (Tarihçesi Hayat) demektedir.

“Nefsini ıslah edemeyen başkasını ıslah edemez. İstikamet üzere olmanın şartı da güzel ahlaktır. Cemiyetimizde yalan, iftira, aşağılayıcı öfke dili maalesef şahit olduğumuz şeyler. Hâlbuki Üstad, Volkan Gazetesi başyazarı Derviş Vahdeti’ye; ‘Edipler edepli olmalı, hem edebi İslâmiye ile müteddib olmalı’ demiştir. Yeni Asya, ahlak-ı İslâmiyeyi hakim kılmak için yayın yapmaktadır”



Yeni Asya Gazetesi okuyucuları piknikte hasret giderip, sohbet etti.

PROVOKATÖR SAYGISIZLIĞI

Güleçyüz, 9. Cumhurbaşkanı Rahmetli Süleyman Demirel’den de demokrasi ve insan hakları ile ilgili sözlerini aktardı. Güleçyüz ayrıca, “İsveç, Norveç, Finlandiya yani İskandinav ülkeleri demokrasinin çok güzel işlediği ülkeler olmasına rağmen oralarda Kur’an-ı Kerim’e karşı yapılan saygısızlığın provake bir hareket olduğunu, buna karşı da küresel bir ittifaka ihtiyaç olduğunu” söyledi. Öğle arasında cemaatle namaz ve tespihat sonrasında pilav ikramı yapıldı. Ömer Öçalan, Hasan Şen’in Nur Kervanı’ kitabından şiirler okudu.

Sorular cevaplandırıldı

Öğleden sonraki soru-cevap bölümünde de, yazılı olarak verilen soruları Kâzım Güleçyüz ve İzzet Atik cevaplandırdı.

Kâzım Güleçyüz sorulan bazı sorulara cevap verirken, “Biz Yeni Asya Gazetesi olarak prensipler açısından hadiselere bakıyoruz. Ama Millet İttifakının devamını arzu ediyoruz. Asla ittifakın dağıtılması gibi bir yanlışa düşülmemelidir diyoruz” dedi. Konuşmacılar toplantının hayırlara vesile olmasını dilediler.