İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un hatırası burada yad ediliyor

İstiklal Marşı Şairi Mehmet Âkif Ersoy’un hatırası, vefat ettiği ev olan İstanbul Beyoğlu’ndaki Mısır Apartmanı’nda yad ediliyor. Hatıra evinde, Şairin hediye etmek için imzaladığı kitaplardan gözlüğüne çok sayıda eşyası bulunuyor. Her gün yüzlerce kişinin önünden geçtiği Mısır Apartmanı, İstiklâl Caddesi’ne mimarisiyle anlam katarken, tarihe de ışık tutuyor.

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