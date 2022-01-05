İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un hatırası burada yad ediliyor

İstiklal Marşı Şairi Mehmet Âkif Ersoy’un hatırası, vefat ettiği ev olan İstanbul Beyoğlu’ndaki Mısır Apartmanı’nda yad ediliyor. Hatıra evinde, Şairin hediye etmek için imzaladığı kitaplardan gözlüğüne çok sayıda eşyası bulunuyor. Her gün yüzlerce kişinin önünden geçtiği Mısır Apartmanı, İstiklâl Caddesi’ne mimarisiyle anlam katarken, tarihe de ışık tutuyor.
Mehmet Âkif’e Kur’ân ve duâ
M. Âkif Ersoy’un torunu Selma Hanımla bir sohbet
Âlimler nazarıyla Bediüzzaman'a bakış (1)
Âkif hep gönüllerde
Selma Argon: Dedem her şiirini yaşayarak yazdı
"Allah bir daha bu millete bir İstiklal Marşı yazdırmasın!"
***
Apartmanın yüz yıllık merdivenleri, İstiklâl Şairi Mehmet Âkif Ersoy’un son günlerini yaşadığı daireye çıkıyor. Daire, şairin hatıra evi olarak hizmet veriyor.
Mehmet Âkif Ersoy’un torunu Selma Ersoy Argon, şairin vefatından 8 yıl sonra dünyaya geldi. Selma Ersoy Argon’a, Mehmet Âkif’in hatıra evini ilk ziyaretinde TRT Haber ekibi eşlik etti.
Hatıra evinin duvarlarını millî şairin fotoğrafları ve şiirleri süslüyor.
“Hakikate manevî liderlik yapmak için çağrılmıştır konuşmalarıyla. Balıkesir’de başladığı konuşmalarına Konya’da, Çankırı’da bilhassa Kastamonu’da yaptığı konuşmalarıyla millî mücadeleyi anlatmıştır. Onu dinleyen insanlar askere yazılmaya, elinde değilse silâh vermeye, elindeki atını vermeye koşmuş gözyaşları içinde.”
Bütün şiirlerini Safahat’ta topladı
Mehmet Âkif, İstiklâl Marşı hariç bütün şiirlerini Safahat’ta topladı.
Çünkü İstiklâl Marşı kendisine değil, millete aitti. “Korkma, korkuyu korkut, onun üstüne git. Vatanı ancak sen korkmadan, sen ilerleyerek, sen birlik olursan, düşmana karşı savaşırsan; ancak o zaman yükselir, ancak o zaman kurtulursun der. Ve İstiklâl Marşımız baştan başa gençlere ve bütün herkese ültimatomdur aslında.”
Mehmet Âkif Ersoy, 27 Aralık 1936 tarihinde Mısır Apartmanı’ndaki dairede hayata gözlerini yumdu. Binlerce kişinin ziyaret ettiği kabri, Edirnekapı Şehitliği’nde bulunuyor. Selma Argon da şehitliği sık sık ziyaret ediyor.
Kaynak: TRT Haber