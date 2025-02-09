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İzmir-Seferihisar'da ve Muğla-Bodrum'da deniz suyu çekildi: ''Korkulacak bir şey yok"

09 Şubat 2025, Pazar
Kuvvetli poyrazın etkili olduğu ilçede deniz suyunun çekilmesi nedeniyle çok sayıda balıkçı teknesi karaya oturdu.

Suyun çekildiği yerlerde adacıklar oluştu.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, gazetecilere, deniz suyunun poyraz nedeniyle çekildiğini söyledi.

Bölgede 2022 yılında da çekilme yaşandığını ancak bu yılki çekilmenin daha büyük olduğunu belirten Yaşar, şöyle konuştu:

"Poyraz Türkiye'yi iki türlü etkiler. Birincisi çok soğuk getirir, tıpkı bugünkü gibi. Bir de deniz çekilmesine neden olur. Salı gününden itibaren müthiş bir poyraz fırtınası var Ege Denizi'nde. Saatte 60-70 kilometrelere varan hızla müthiş bir rüzgar var. Bu rüzgar suyu alıp güneye doğru, Girit'e doğru ittiriyor. Bu nedenle Marmara'dan başlamak üzere bütün sular, deniz seviyeleri azalmaya başlıyor."

Yaşar, Dikili ilçesinde de benzer bir durumun yaşandığını, su seviyesinin 50-60 santimetre düştüğünü ifade ederek aynı durumun Bodrum'da da görülebileceğini kaydetti.

Çekilmenin Ege Denizi'nde yaşanan depremlerle ilgisi olmadığını vurgulayarak "Depremle hiçbir alakası yok. Bu, tamamen rüzgarla alakalı bir olay. Deniz çekilmesinin korkulacak bir şeyi yok." dedi.

Yaşar, poyrazın kesilmesiyle birlikte suyun yeniden yerine geleceğini belirtti.

***

Bodrum'da da denizin çekilmesiyle Tavşan Adası'ndaki tarihi surlar ortaya çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Tavşan Adası'na uzanan tarihi sur kalıntıları denizin çekilmesiyle ortaya çıktı.

Türkiye'nin tarihi ve tabii güzellikleriyle bilinen Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'nde her yıl zaman zaman tekrarlandığı gözlemlenen hadise, deniz altındaki tarihin gün yüzüne çıkmasına vesile oluyor.

Deniz suyunun çekilmesiyle milattan önce 4. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Mydos (Tavşan) Adası'na kadar uzanan şehir surları ortaya çıkıyor.

Bölgede ikamet edenler ile ilçeye gelen tatilciler, tarihi sur duvarlarının yanına giderek fotoğraf çektiriyor.

Arkadaşlarıyla bölgeye tatile gelen diş hekimi Emin Savaş, manzara karşısında çok etkilendiğini söyledi.

Bodrum'a İstanbul'dan arkadaşlarını görmek için geldiğini belirten Savaş, "Sular çekilince bu yol kendini gösteriyor. Karşıda Tavşan Adası var inanılmaz bir manzara. Ülkemizin her yeri muhteşem." diye konuştu.

Bodrum'da yaşamını sürdüren Müjdat Sungur da "Bu bölgede teknem vardı, kürek çekerek bu ada etrafından geçerdim. Su çekildiği için bunu yapmak mümkün değil." ifadesini kullandı.

 

 

AA

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