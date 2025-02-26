İzmit'te 56. yıl heyecanı

Gazetemizin 56. kuruluş yıldönümü İzmit’te de yoğun bir katılımla kutlandı.

Gazetemizin 56. Kuruluş Yıldönümü İzmit’te yoğun bir katılımla ve coşku ile idrak edildi. Programa Gazetemiz Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Pekel, İbrahim İriboz, Ali Demir, yazarlarımız ve çok sayıda okuyucumuz katıldı.

Sunuculuğunu Süleyman Alp Özcan’ın yaptığı program Mustafa Bilaloğlu’nun Kur’ân-ı Kerîm tilâveti ile başladı.

Gazetemiz önemli bir hizmet yapıyor

Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanımız İzzet Atik, açılış konuşmasında; “Sözlerime başlarken, gazetemizin 56. Kuruluş yıldönümünü kutluyorum. İşârâtü’l-İ’caz ile başlayan, Barla’da zor şartlarda devam eden, nihayetinde 6000 sayfayı aşkın külliyat vücut bulan irşat ve tenvir vazifesinin son halkası olan Yeni Asya’mızın 56. Yılı’nı değerlendirmek için bir aradayız. Risale-i Nurlar’la ilgili ilanatın yapılması, bizimle ilgili kamuoyunda dolaşan olumsuz faaliyetlere cevap veriyor. Bu alanda gazetemiz önemli bir hizmet yapıyor. Her yerde söylüyorum; Yeni Asya hiçbir zaman yanıltmadı. Yalan haber yapmadı” dedi.

Maddî manevî desteklerinizle dimdik ayaktayız

Yeni Asya’nın fertlerin doğru haber almasını temin ederken, bir taraftan da Kur’ân’ın sönmez ve söndürülemez bir güneş olduğunu ilân etmeye çalıştığını söyleyen Atik sözlerine şöyle devam etti: “Bu vazifesini kıyamete kadar yapmaya devam edecektir inşallah. Gazetemizin logosunda yer alan; “Asya’nın bahtının miftahı, meşveret ve şûrâdır” hakikatinin etrafında pervane olmuş değerli okuyucularımız sizler sayesinde, zaman zaman susturulmaya, yönlendirilmeye hatta tehdit edilip, yayın hayatına devam etmememiz için yapılan tüm teşebbüslere rağmen, sizlerin maddî manevî destekleriyle dimdik ayaktayız.”

Açılış konuşmasının ardından 56. Yıl pastası kesim merasimi gerçekleştirildi.

Risale-i Nur ölçülerini yayın ilkesi kabul ettik

Pasta kesim merasiminden sonra Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Pekel kürsüye geldi. Mehmet Pekel yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Üzerinden yarım asrı geçen, tavizsiz bir istikrar çizgisi ile günümüze ulaşan, çok sayıda holding gazetelerinin bile yıllar içinde dökülerek, yayın hayatına son verdiği ya da ad değiştirdiği bir ortamda, gazetecilik ve yayın faaliyetlerinde eleğin üstünde kalan Yeni Asya; kadirşinas okuyucuları, fedakâr yönetici ve yazarları ile Türk basın hayatında bir ekol olmuştur. Risale-i Nur ölçülerini yayın ilkeleri hâline getirmiş, demokrat, hürriyetçi, müsbet hareketi olmazsa olmaz olarak kabul etmiş ve insaflı muhalifler tarafından da bu hakkı her zaman teslim edilmiştir.”

Bizler İttihad-İslâm ile muvazzafız

“56 yıllık İttihad ve Yeni Asya çizgisi iman ve hürriyet mücadelesi olarak tarihteki mümtaz yerini aldı. Seleflerimiz ve saff-ı evvel ağabeylerimiz fedakârlıkla, feragatla, gayretle, sabır ve metanetle vazifelerini bihakkın ifa ettiler. Zübeyir Gündüzalp’in dediği gibi ‘Gazetenin tirajı 80.000 olsa Türkiye’nin çehresi değişir. En büyük farz vazife olan İttihad-İslâm’ tahakkuk eder. Bizler bu vazife ile muvazzafız. Bu duygu ve düşüncelerle gazetemizin 56. Kuruluş Yıldönümü’nü en içten dileklerimle kutluyor, programımıza katkıda bulunankonuşmacı, misafir ve dinleyicilerimize teşekkür ediyor, memleketimiz, âlem-i İslâm ve insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbim’den niyaz ediyorum. Bu kutlu yolda Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî, Zübeyir Gündüzalp ve Mehmet Kutlular başta olmak üzere ahirete irtihal eden bütün Nur talebelerine rahmetler diliyorum.”

Hizmet hatıralarını anlattılar

Programın son bölümünde ise Kocaeli’de yaşayan ve gazetemizin 56 yıllık serencamına şahitlik eden Fahri Utkan, Hilmi Önbaş ve Hamit Özdel Ağabeyler gazeteyle nasıl tanıştıklarını ve geçmişte yaşadıkları hizmet hatıralarını anlattılar.

Çay ve pasta ikramından sonra program, Prof. Dr. Nurettin Abut’un Risale-i Nur’dan neşriyatın önemi hakkındaki okuduğu ders ile sona erdi.

ALİ DÖNMEZ - İZMİT

FOTOĞRAFLAR: NURULLAH ÖZEN