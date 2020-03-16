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16 MART 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Kalpleri yumuşatan merhamet haberi Bingöl'den

16 Mart 2020, Pazartesi 14:29
Bingöl'de meraya götürülen koyunların yeni doğan ve süt emme alışkanlığı kazanmaları için annelerinden ayrı yerde tutulan kuzularıyla buluşma anı duygusal görüntülere sahne oluyor.

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Bingöl'de ilkbaharın gelişiyle meraya otlamaya götürülen koyunların, henüz yem yeme alışkanlığı edinemedikleri için ayrı yerde tutulan kuzularıyla buluşma anı renkli görüntüler oluşturuyor.

Şubat ayının ortasında başlayan kuzu doğumlarının ardından besiciler, ilk olarak sağdıkları koyunların sütünü içirmek suretiyle kuzuları anne sütüne alıştırıyor.

Ardından gelişmeye başlayan kuzuları süt emme alışkanlığı kazanmaları için annelerinden ayrı yerde barındıran yetiştiriciler, koyunları ise meraya otlatmaya götürüyor.  

Sabah güneşin doğuşuyla meraya bırakılan koyunlar, otlatıldıktan sonra kuzularını beslemesi için buluşma alanına getiriliyor. Kapıların açılmasıyla koşuşturan kuzuların anneleriyle buluşma anı, renkli görüntülere sahne oluyor.

Koku ve ses sayesinde koca sürüde kısa sürede annelerine ulaşan kuzular, kana kana süt emip karnını doyuruyor.

Daha sonra koyun ve kuzular akşam saatlerine kadar merada dolaştırılıyor.

Bingöl merkeze bağlı Dik köyünde besicilik yapan Selahattin Kaysadu, hayvancılığın zor olduğu kadar böyle güzel yanlarının da olduğunu söyledi. 

Anne ve yavrusunun ayrı yerlerde tutulmasının, kuzunun gelişimine, koyunun ise dinlenmesine katkı sunduğunu aktaran Kaysadu, bu uygulamanın yaklaşık 2-3 ay sürdüğünü dile getirdi.

Kaysadu, koyun ve kuzuların buluşma anındaki telaşının görülmeye değer olduğunu belirterek, "Kuzular doğumundan itibaren 5 ay boyunca günde iki sefer annesinden ayırıyoruz." dedi.

"Bu dönemde süt üretimi yapmıyoruz"

Bingöl Damızlık Koyun ve Keçi Birliği Başkanı Ali Kaysadu ise ilde küçükbaş hayvancılığın yoğun şekilde yapıldığını belirterek, besicilerin uzun ve yorucu kış sezonunun ardından bahara kavuşmanın heyecanını yaşandığını söyledi. 

Kuzuların anneleri ile buluşma anının duygusal olduğunu işaret eden Kaysadu, şunları kaydetti:

"Görüyorsunuz burada 700-800 koyun var. İkindi namazından sonra bu kuzuları ayırıyoruz. Ayrı bir barınakta tutup, sabahları tekrar buluşturuyoruz. 10 kat daha kalabalık olsun kuzular bırakıldığında hepsi birer birer annesiyle buluşuyor. Hiçbir sıkıntı olmuyor. En geç 15 dakika içinde bütün kuzular annesiyle buluşuyor. Gece ayrılan koyun ve kuzuları rahat bir şekilde dinleniyor. Bu dönemde süt üretimi yapmıyoruz. Mayısın ortasında süt üretimine başlıyoruz. Kuzular şu anda çok küçük olduğu için yemle beslenemiyor."

AA

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