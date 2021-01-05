Kırağı güzelliği...

Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Tunceli'de soğuk havanın etkisiyle kırağı tutan ağaç ve bitkiler tefekküre sevk eden güzel manzaraların oluşmasına vesile oldu.

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar sebebiyle hayat şartları zaman zaman zorlaşıyor. Erzurum Erzurum'da soğuk havanın etkisiyle bazı bina çatılarında buz sarkıtları oluştu. Araç camlarının buz tuttuğu kentte, bazı cami önündeki şadırvanlar da dondu. Vatandaşların yol ve kaldırımlardaki buzlanma nedeniyle yürümekte güçlük çektiği görüldü. Ardahan Ardahan'da yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi. Vatandaşların araçlarını çalıştırmakta güçlük çektiği kentte, saman yüklü bir kamyonun ise Ardahan-Artvin kara yolunda yakıt deposu dondu. Kamyon sürücüsü Sabri Fidan, yolda giderken aracın donduğunu belirterek, "Ustadan yardım istedim. Usta gelip aracımı çalıştırdı. Bu gece çok soğuktu. Aracım ilk kez dondu." dedi. Kars Kars'ta bitki ve ağaçlar kırağıyla kaplandı. Beyaza bürünen ağaçlar ile tarihi yapılarda kartpostallık görüntüler oluştu. Bazı bölgelerde de sisin etkili olduğu kentte, sürücüler görüş mesafesinin düşük olması nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Iğdır Iğdır'da kırağı tutan ağaç ve bitkiler beyaza büründü. Yüksek kesimlerinde çetin kış koşullarının yaşandığı kentte, bazı bölgelerde sis de etkili oluyor. Kırağı tutan bitkiler ve sis güzel manzaralar da oluşturdu. Ağrı Ağrı'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Dere ve nehirlerin donduğu kentte vatandaşlar, soğuğa karşı araçlarının üstünü battaniye ve halılarla örttü. Tunceli Tunceli'de de gece hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle dereler buz tuttu. Kış mevsiminin sert geçtiği Ovacık, Pülümür ve Hozat ilçelerinde, soğuk hava sebebiyle kırağıyla kaplanan ağaçlar ve bitkiler güzel görüntülerin oluşmasına vesile oldu. AA

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