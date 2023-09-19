Okuyucularımız Bölge pikniğinde buluştu

Okuyucularımız Orta Anadolu Bölge pikniğinde buluştu. Piknik yoğun bir katılımla Ankara Pursaklar’da gerçekleştirildi.

Mehmet Kara - ANKARA Orta Anadolu Bölge pikniği Ankara, Kırıkkale, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Yozgat ve Kırşehir il ve ilçelerinden yoğun bir katılımla Pursaklar Esenboğa Havaalanı yolu üzerindeki Avrupa Birliği parkında gerçekleştirildi. Yeni Asya A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Hayrettin Huyut, misafirlere “Hoşgeldiniz” konuşması yaparak piknik programı ve detayları hakkında bilgi verdi. Büyük bir muhabbet havası içerisinde geçen piknik, uhuvvet, tesanüt, kaynaşma ve tanışmaya da vesile oldu. HER YIL YAPILACAK Piknikte yapılan kahvaltı sonrası Yeni Asya Yönetim Kurulu eski Üyesi Ali Vapurlu, Risale-i Nur'dan tevhide dair bir bölüm okudu. Kılınan namazlar ve yapılan yarışmalarla devam eden piknikte çocukların eğlenceleri de yer aldı. Ayrıca hanımlar tarafından da ciddi katılım sağlandı. Havanın serin oluşu pikniğin daha da verimli olmasını sağladı. Pikniğimiz öğle namazı, ders, ikramlar ve çeşitli faaliyetlerle devam ederek son buldu. Bölge pikniğinin her yıl, yine aynı yerde yapılması hususunda tavsiye kararı alındı.

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