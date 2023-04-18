Okuyucularımızla iftar yemeğinde buluştuk

Gazetemizin İstanbul, Bağcılar - Güneşli'deki merkez binasında düzenlenen iftar yemeği ve özel Kadir Gecesi programı ile İstanbul'daki okuyucularımızla buluştuk.

İftar öncesi Güneşli'deki merkez binamızın mescidinde buluşan okuyucularımız, iftar öncesi tanışıp sohbet ettiler. İftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte yemekhaneye geçen okuyucularımız iftar sonrasında gazetemizin mescidinde cemaatle akşam namazını kıldı. Namaz sonrası okunan Risale-i Nur dersinde Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin Kadir Gecesini anlattığı bir mektubu ile sonrasında yine Risale-i Nur'da yer alan bir dua okundu. Okunan Risale-i Nur dersinden sonra hatim duası ve tebrikleşme yapıldı. Arda içilen çayların ardından teravih namazı da cemaatle kılınarak İslam aleminin sıkıntılarının sona ermesi için dualar edildi. Kaynaşmaya vesile olan gazetemizin merkez binasındaki Kadir Gecesi programına çevre il ve ilçelerden katılanlar da oldu. Nihat Orhan - İstanbul

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