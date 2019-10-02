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2 EKİM 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Selimiye sisle bir başka güzel oldu

02 Ekim 2019, Çarşamba 11:00
Edirne'de başta Selimiye Camisi olmak üzere kentteki tarihi eserlerin kubbe ve minareleri siste kayboldu.

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Edirne'de etkili olan sis nedeniyle başta Selimiye Camisi olmak üzere kentteki pek çok tarihi yapının muhteşem görüntüsü adeta tarih safhalarında tefekküre davet ediyor lisan-ı haliyle.

 

Edirne'de sabah saatlerinde yüksek kesimlerde sis etki gösterdi.

Yorgan gibi gökyüzünü kaplayan siste, dünyanın sayılı açık hava müzelerinden olan kentteki tarihi eserlerin kubbe ve minareleri kayboldu.

Mimar Sinan'ın ustalığını konuşturduğu ve "kalem gibi" diye nitelenen 85 metre yüksekliğinde minarelerin bazı bölgelerden sadece külahları görüldü.

"Altın üçgen" olarak adlandırılan bölgedeki Eski ve Üç Şerefeli camilerin de kubbe ve minarelerini kaplayan sis muhteşem manzaralar oluşmasına sebep oldu.

Ulaşımda herhangi bir aksaklığa yol açmayan sis güneşle birlikte dağıldı.

AA

Etiketler: edirne, selimiye
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