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25 KASIM 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Tıp, insana kendisini tanıtıyor

25 Kasım 2019, Pazartesi
Konya’da düzenlenen “Risale-i Nur ve Tıp” başlıklı kongresinde, tıp ilminin insanın yaratılışındaki ince sanatları tesbit etmeye yardımcı olduğuna dikkat çekildi.

Risale-i Nur Enstitüsü tarafından 23-24 Kasım 2019 tarihlerinde Konya’da düzenlenen “Risale-i Nur ve Tıp” Kongresi sonuç bildirileri yayınlandı.

Yönetim Kurulu Başkanımız İzzet Atik davetlilere hitap etti.

Moderatörlüğünü Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Hakkı Polat’ın yaptığı panelde Prof. Dr. Sedat Koçak, Prof. Dr. Ömer Önbaş ve Araştırmacı Yazar Dr. Senai Demirci panelist olarak yer aldılar.

Risale-i Nur Enstitüsü Sekreteri Ahmet Dursun 

Kongrenin sonuç bildirileri masaların sözcüleri tarafından okundu. 

Deklarasyon maddeleri büyük ilgi gördü

Türkiye’nin farklı üniversitelerinden akademisyen ve uzmanların katılımı ile gerçekleştirilen kongrede, iki gün boyunca Risale-i Nur Külliyatı’nda yer alan tıbbî yaklaşımlar müzakere edildi. ‘Risale-i Nur ve Ruh Sağlığı, Risale-i Nur ve Beden Sağlığı, Risale-i Nur ve Hekimlik, İman Hakikatleri ve Tıp, Risale-i Nur ve Yaradılış, Risale-i Nur’da Kadın, Ruh ve Beden Sağlığı’ başlıklı masalarda katılımcılar tarafından kongre için hazırlanmış bildiriler müzakere edilerek sonuç bildirileri hazırlandı.

Hazırlanan sonuç bildirileri, dün gerçekleşen kongrede masa sözcüleri tarafından sunuldu. Her madde izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.

“Risale-i Nur vücuda sıhhattir”

Panelde sunulan maddelerden bazıları şu şekilde:

“Son zamanlarda tüm dünyada psikiyatri alanında din ve maneviyat konularına ilgi giderek artmaktadır. Bu bağlamda düşünüldüğünde psikiyatrik hastalıklarda ilâç tedavisi yanında Risale-i Nurlar da psikoterapide elmas kıymetinde bir terapi seçeneği olacaktır.” “Risale-i Nur vücuda sıhhattır. Kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye ve kuvve-i şeheviyenin orta yolunu her daim tavsiye eder. İfrat ve tefritten uzak tutarak maraz ve hastalıkların bünyeye yerleşmesinin önüne geçer. Sıhhat ve istikamet üzere bir ömrü temin eder.

Programa gösterilen yoğun ilgi sebebiyle bazı davetliler ayakta kaldı.

 

“Risale-i Nur, ölümü terapi olarak sunuyor”

“Risale-i Nur; evrensel bir gerçeklik olan ölümü, kişinin ruh sağlığı üzerinde olumlu etkileri olan bir terapi yöntemi olarak sunmuştur.”

“Tıbbın dar bir alana hapsettiği hayat algısını doğum ve ölümün ötesine taşıyan Said Nursî, tıp ilmini insanın kendisini daha yakından tanıyabilmesi için bir vesile kılmıştır.”

Toplantıya hanımlar da yoğun ilgi gösterdi.

 

“Sağlıklı olmak; ruh, beden ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Materyalist fen ve felsefeden gelen bakış açısı, ruhu aç bırakarak ruh ve beden sağlığını bozmaktadır. Bundan dolayı sebebi belirlenemeyen beden hastalıkları ortaya çıkmaktadır. Tedavisi imani bir bakış açısı ile mümkündür.”

Haber: KÜBRA ÖRNEK - LÜTFİYE KEF

Fotoğraflar: MURAT SAYAN /ERHAN AKKAYA - YENİ ASYA

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Tıp bir fendir, hem sanattır

Masa Çalışmaları bildirimleri için tıklayınız

Konya'da Risale-i Nur ve Tıp Kongresi heyecanı

EuroNur.TV Risale-i Nur ve Tıp Kongresi'ni Canlı Yayınladı

 

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