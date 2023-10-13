Yeni Asya Neşriyat, bu hafta 3 kitap fuarında

Yeni Asya Neşriyatın da katıldığı Mersin, Denizli ve Kayseri kitap fuarları, kapılarını kitapseverlere açıyor.

HABER: SEYHAN ŞENTÜRK Yeni Asya Neşriyatın da katıldığı Mersin, Denizli ve Kayseri kitap fuarları, kapılarını kitapseverlere açıyor. Kayseri ve Denizli fuarları 13 Ekim Cuma, Mersin kitap fuarı ise 14 Ekim Cumartesi günü başlayacak, her üç fuar da 22 Ekim Pazar günü kapanacak. 10:00-20:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek fuarlarda yazarlarımızın imza ve söyleşi programları da yer alacak, okuyucu-yazar buluşması gerçekleşecek. Mersin’de İslâm Yaşar, Kâzım Güleçyüz, Sebahattin Yaşar, Süleyman Kösmene. Denizli’de Süleyman Kösmene, Kayseri’de Latif Salihoğlu okuyucularıyla sohbet edip, kitaplarını imzlayacaklar. FUARLAR KİTAP VE YAZARA ULAŞMAYI SAĞLIYOR Fuarlar, yayınevlerinin kitaplarını sergileme ve tanıtım imkânı bulması, kitapseverlerin de kitaba ve sevdiği yazarlara kolayca ulaşmayı sağlaması açısından özel önem taşıyor. Yeni Asya Neşriyat mahal temsilcilerinin de katkılarıyla yer aldığı fuarlarda Risale-i Nurlar başta olmak üzere yayınladığı eserlerin ilânatını yapmayı, okuyucularıyla buluşturmayı hedefliyor. 14. Dergi Fuarı Sirkeci Tren Garında açıldı Periyodik yayınlanan dergilerin katıldığı 14. Dergiler Fuarı da dün başladı. Fuar İstanbul’da Sirkeci Tren Garında düzenleniyor. Yayınladığı 4 dergisi ile fuarda yer alan Yeni Asya Neşriyat standında Çizer Demirhan Kadıoğlu 14 Ekim Cumartesi günü okuyucularıyla birlikte olacak. Kitaplarını imzalayacak, çizimler yapacak. Reklam ve tanıtımlarını gazetemizde bulacağınız fuarlara okuyucularımızın katılımını bekliyoruz.

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