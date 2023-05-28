Derin sızım

Senin yokluğunun acısını hissettirmeye
Ne yapsam nafile
Öyle bir boşluk ki içimde
Hangi anımızı hatırlasam
Hem tebbessüm hem gözyaşı
Donuk ifadeler yüzümde...
Çetrefilli hayatımın en güzel düğümünü
Sen attın kalbime anne.
Vuslat olana dek
Kimselerin çözemeyeceği
Bir kördüğüm benimkisi
Kabrine vardığımda gül dikmiştim
Mübarek yüzüne, öpülesi ellerine ve
Cennet biten ayaklarına
Kabaca hesapladım güller denk düşsün diye
"Deli kızım" deyip gülme
Vardım, gördüm ki o güller üzerinde
Daha da güzelleşmiş
Rengi dahi...
Daha önce hiç görmediğim bir renge bürünmüş.
Aheste aheste salınırken
Üzerinde biten gülleri kıskandım anne.
"Deli kızım" deyip gülme.
Senin yokluğunda tüm dünyaya dargınım
Güneş dahi ısıtmaz oldu içimi
Aydınlatmaz oldu kalbimi
İyice sahtekâra döndü gülüşlerim.
Eskisi gibi candan gülmüyor yüreğim
Sensiz kaldığım günlerin telafisi oldu
Bana bıraktığın kardeşlerim
Sen gibi olamasam da her anlarını düşünüyor
Gelecekleri için endişe ediyorum.
Boşluğunu dolduramaz bu biçareye kabirden dualar yetiştir olur mu anne..
Layığıyla yetişsin diye çiçeklerin...
Bazen sürekli uyumak geliyor içimden
Bir iki kez rüyama geldin diye
Bana da yüz vermeye gelmiyor işte..
Doyumsuzluğum özlemine de sinmiş..
Bende günler böyle işte
Hayatımda hiç cevabını duyamayacağım bir hitaba vurgun oldu yüreğim-ANNE
"Efendim kızım" diye cevabına tutkun
Müptela olmuşum bu dört harfli kelimeye..
Rahmân'dan gelen en güzel lütuftun
Yokluğun beni ayrı nimetlendiriyor
Daha çok tesbihe sarıldım sen gibi
Fikir, zikir ve şükür üçlüsüne sarılıp geziyorum
Asr Suresine de ayrı bir düşkün oldum
Hayrı ve hakkı tavsiye eden
Annem göçtü göçeli
Tavsiyemi o meşhur sureden almaya çalışıyorum...
Ah annem..
Yüreğimin derin sızısı.
Bütün melek kalpli annelere selam olsun.. selam ve dua ile.. annemin mekanı da cennet-i alâ olsun.