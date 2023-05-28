Derin sızım

Tadım yok bu aralar Yine bir yel esti uzaklardan

Senin yokluğunun acısını hissettirmeye

Ne yapsam nafile

Öyle bir boşluk ki içimde

Hangi anımızı hatırlasam

Hem tebbessüm hem gözyaşı

Donuk ifadeler yüzümde...

Çetrefilli hayatımın en güzel düğümünü

Sen attın kalbime anne.

Vuslat olana dek

Kimselerin çözemeyeceği

Bir kördüğüm benimkisi

Kabrine vardığımda gül dikmiştim

Mübarek yüzüne, öpülesi ellerine ve

Cennet biten ayaklarına

Kabaca hesapladım güller denk düşsün diye

"Deli kızım" deyip gülme

Vardım, gördüm ki o güller üzerinde

Daha da güzelleşmiş

Rengi dahi...

Daha önce hiç görmediğim bir renge bürünmüş.

Aheste aheste salınırken

Üzerinde biten gülleri kıskandım anne.

"Deli kızım" deyip gülme.

Senin yokluğunda tüm dünyaya dargınım

Güneş dahi ısıtmaz oldu içimi

Aydınlatmaz oldu kalbimi

İyice sahtekâra döndü gülüşlerim.

Eskisi gibi candan gülmüyor yüreğim

Sensiz kaldığım günlerin telafisi oldu

Bana bıraktığın kardeşlerim

Sen gibi olamasam da her anlarını düşünüyor

Gelecekleri için endişe ediyorum.

Boşluğunu dolduramaz bu biçareye kabirden dualar yetiştir olur mu anne..

Layığıyla yetişsin diye çiçeklerin...

Bazen sürekli uyumak geliyor içimden

Bir iki kez rüyama geldin diye

Bana da yüz vermeye gelmiyor işte..

Doyumsuzluğum özlemine de sinmiş..

Bende günler böyle işte

Hayatımda hiç cevabını duyamayacağım bir hitaba vurgun oldu yüreğim-ANNE

"Efendim kızım" diye cevabına tutkun

Müptela olmuşum bu dört harfli kelimeye..

Rahmân'dan gelen en güzel lütuftun

Yokluğun beni ayrı nimetlendiriyor

Daha çok tesbihe sarıldım sen gibi

Fikir, zikir ve şükür üçlüsüne sarılıp geziyorum

Asr Suresine de ayrı bir düşkün oldum

Hayrı ve hakkı tavsiye eden

Annem göçtü göçeli

Tavsiyemi o meşhur sureden almaya çalışıyorum...

Ah annem..

Yüreğimin derin sızısı.

Bütün melek kalpli annelere selam olsun.. selam ve dua ile.. annemin mekanı da cennet-i alâ olsun.

