Dünya sus pus

Sessizliğe gömüldü dünya

Ninnisiz dalıyor uykuya veletler Artık uyumadan evvel kaytarmak yok Annelere naz yok Babalara masal anlat diye sitem yok Tarihin en acımasız senaryosuna gebe Filistin... Karanlığın da ötesinde Çığlıkların eşiğinde Bir korku filminin bilmem kaçıncı sahnesinde... Siyaset diye vicdanlara perdeler çekildiği Adalete demirden prangalar vurulduğu Ve koca dünyanın merhametten bihaber olduğu Namuzsuzca, korkakça, alçakça ve dahi namertçe Açılan bir cenk meydanında Filistin’in küçücük çırpınışlarla Koca yürekli direnişi ile Karşı koyduğu bir cenk... Menfaat denizinde boğulan O koca koca balıklara karşın Suyun üstünde yürüyen yiğitler... Ey Filistin Sen nasıl da böyle bir çağda Kalleşçe açılan bir harbın ortasında Öyle mahzun ama öyle de mesrur Öyle meczup ama öyle de mecnun... Senin arşı titreten yakarışlarına Çaresiz kalışımızı affet. Bu fütursuzca seyirci kalmamızı bağışla. Bizlere ahirette hesap sorma. Biz ki Kudüs’ü; Kalbimize sürur, Başımıza taç Ruhumuza ilaç biliriz. Mescid-i Aksa’da ise Bir vakit namazı kılmaya dahi müşerref olamayan Avlusunda semaya el açıp dua edemeyen bizler; Fakiriz, yoksunuz, eksiğiz... Bir yanımız her daim buruk. Siz ki o kutsal mekanda Allah uğruna Binler doğup binler ölüyorsunuz... Ebediyete kadar oranın anahtarı da sizdedir... Bakmayın elimizin kolumuzun bağlılığına Aklımız da ruhumuz da sizde. Kalbimiz her atışında Gökyüzünden süzülen her yağmur damlasında En büyük muradımızsınız. Filistin bir kuş gibi özgürdür! Onu esir sanan gözler ise kördür Biz biliyoruz ki Rabbimin inayeti ile bu tufandan çıkacak Nuh sizler olacaksınız! Allah’ın rahmeti, bereketi, azameti sizinle olsun.

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