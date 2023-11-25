"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 KASIM 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Dünya sus pus

Gamze Özdemir Alkan
25 Kasım 2023, Cumartesi
Sessizliğe gömüldü dünya

Ninnisiz dalıyor uykuya veletler

Artık uyumadan evvel kaytarmak yok

Annelere naz yok

Babalara masal anlat diye sitem yok

Tarihin en acımasız senaryosuna gebe Filistin...

Karanlığın da ötesinde

Çığlıkların eşiğinde

Bir korku filminin bilmem kaçıncı sahnesinde...

Siyaset diye vicdanlara perdeler çekildiği

Adalete demirden prangalar vurulduğu

Ve koca dünyanın merhametten bihaber olduğu

Namuzsuzca, korkakça, alçakça ve dahi namertçe

Açılan bir cenk meydanında

Filistin’in küçücük çırpınışlarla

Koca yürekli direnişi ile

Karşı koyduğu bir cenk...

Menfaat denizinde boğulan

O koca koca balıklara karşın

Suyun üstünde yürüyen yiğitler...

Ey Filistin

Sen nasıl da böyle bir çağda

Kalleşçe açılan bir harbın ortasında

Öyle mahzun ama öyle de mesrur

Öyle meczup ama öyle de mecnun...

Senin arşı titreten yakarışlarına

Çaresiz kalışımızı affet.

Bu fütursuzca seyirci kalmamızı bağışla.

Bizlere ahirette hesap sorma.

Biz ki Kudüs’ü;

Kalbimize sürur,

Başımıza taç

Ruhumuza ilaç biliriz.

Mescid-i Aksa’da ise

Bir vakit namazı kılmaya dahi müşerref olamayan

Avlusunda semaya el açıp dua edemeyen bizler;

Fakiriz, yoksunuz, eksiğiz...

Bir yanımız her daim buruk.

Siz ki o kutsal mekanda Allah uğruna

Binler doğup binler ölüyorsunuz...

Ebediyete kadar oranın anahtarı da sizdedir...

Bakmayın elimizin kolumuzun bağlılığına

Aklımız da ruhumuz da sizde.

Kalbimiz her atışında

Gökyüzünden süzülen her yağmur damlasında

En büyük muradımızsınız.

Filistin bir kuş gibi özgürdür!

Onu esir sanan gözler ise kördür

Biz biliyoruz ki

Rabbimin inayeti ile bu tufandan çıkacak

Nuh sizler olacaksınız!

Allah’ın rahmeti, bereketi, azameti sizinle olsun.

Okunma Sayısı: 225
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    100 liraya dolan sepet, bu yıl 631 liraya doluyor

    Öğretmen geçinemiyor

    İsrail hükümeti muhalif medyayı susturmak istiyor

    Öğretmenler arasında kast sistemi sürüyor

    Tekstilde yeni işsizlik dalgası yolda

    İspanya: Dünyanın ve Avrupa Birliği'nin artık Filistin Devletini tanımasının zamanı geldi

    Vatandaş yine kredi kartından harcadı
    📷

    Risale-i Nur’daki hakikatleri sanatın kalıplarına dökebilmeliyiz

    İstanbul'a soğuk ve yağışlı hava uyarısı

    Denizli'deki trafik kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi

    Yurt genelinde sıcaklıklar 10 derece düşecek - Rahmet; kar ve yağmur olarak tecelli edecek

    İsrail ''insani ara''yı da dinlemedi, evlerini görmek için yola çıkan Filistinlilere ateş açtı!

    Mescid-i Aksa'daki cuma namazları 7 haftadır kısıtlanıyor

    Neyi gizliyorsunuz?

    İsrail, BM'ye ait okula da saldırdı: 27 kişi öldü, 93 kişi yaralandı

    Para ‘kara’ysa liste de ‘kara’rıyor

    Eğitim sistemini demokratikleştirmemiz gerekiyor

    Öğretmenler ikramiye bekliyor

    Mevduat faizi yüzde 50’yi geçti, KKM’ye gerek kalmadı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Huzur içinde hür yaşamak istiyoruz”
    Genel

    Öğretmenler arasında kast sistemi sürüyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Taş yerinden oynadı…”
    Ahmet BATTAL

    Bu oyunda Ayasofya kaç puan?
    Mehmet ÇETİN

    Kızmıyorum artık
    Muhammet ÖRTLEK

    IPEF Nedir?
    Genel

    100 liraya dolan sepet, bu yıl 631 liraya doluyor
    Faruk ÇAKIR

    “Güven” var mı?
    Gamze Özdemir Alkan

    Dünya sus pus

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.