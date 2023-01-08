Farkında oluş

Bazı şeylerin kıymetini onları kaybetmeden bilmek gerekir. Mesela; Hastalanmadan önce sağlığını, yok olmadan önce varlığının kıymetini bilmek gerekir.

Bu dünyada iken henüz ölmemişken ölmek gerekir aslında.

Rabbim bizden tek şey istiyor aslında: “Kul olmak”. O da bu kadar zor olmamalı…

Heybemizi namazla, oruçla, nafilelerle, iyilikle, hasenat ile doldurmak yerine; ev, araba, telefon, mobilya ile doldurmak bize ne bu dünyada bir kazanç getirir ne de diğer âlemde…

Tabi sadece diğer alemde istemek de olmaz. Rabbena dualarında olduğu gibi hem bu dünyada hem de ahrette iyilik istememiz lazım.

Ölmeden önce ölmek gerek. Mala mülke aldanıp koşuşturmak yerine yeryüzünün Salih ve Salihaları olmak gerek!

“Bu dünya fanidir sakın aldanma.

Mağrur olup tac-u tahta dayanma.

Yedi iklim benim deyu güvenme.

Uyan ey gözlerim gafletten uyan.

Uyan uykusu çok gözlerim uyan!”

(III. MURAD HAN)