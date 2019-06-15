İlahiyatçı-Yazar Süleyman Kösmene “Dünyadaki Cennet Aile – Aşk Nikâhla Başlar” isimli kitabında mutlu bir aile olmanın modelini Kur’ân ve Sünnet ölçüleriyle çiziyor.

Eşler; birbirlerini Allah için sevmesi ve üzerlerinde tecelli eden güzellikleri sadece O’nun cemâlinden bilmesi gereken ‘birbirlerine mukabil yaratılmış kalpler’ olarak hem dünya Cennetlerini, hem de ahiret Cennetleri inşa etmeye aday olmuş kişiler. Vedud olan Rabbimizin kalplerine bıraktığı aşk ve sevgilerini, sadece O’nun rızası için ve O’nun hesabına birbirlerine sarfetmeleri gerekir ki, gerçek sevgiye ve cemâle ulaşabilsinler.

İşte Yeni Asya Neşriyat’tan çıkan “Aşk Nikâhla Başlar” kitabında ilahiyatçı yazarımız Süleyman Kösmene, evlilik konusunu, gerçek aşkın ve sevginin özünde yer alan “her şeyi Allah için sevmek” hakikati ekseninde ele alarak; iki dünya mutluluğunu netice verecek bir yuva için evlilik öncesi eş adaylarının bilmesi gerekenlerden evlilik süresince riayet edilmesi gereken hususlara kadar bir dizi ölçüyü Kur’ân, Hadis ve Risale-i Nur referanslarıyla inceliyor. Aynı zamanda evlilikle ilgili akla gelen pek çok fıkhî konuya da cevaplar veriyor.

Dünyadaki Cennet, aile hayatının sağlam temeller üzerine binâ edilmesine vesile olacak bu eseri istifadelerinize sunuyoruz.

