Eskişehirli hanımlar Bediüzzaman’ı andı

Eskişehir’de Üstad Bediüzzaman Said Nursi’yi anma programı düzenlendi. Program yoğun ilgi gördü ve beğenildi.

Geçen Cumartesi günü Eskişehir’de yoğun bir katılımla Üstad Bediüzzaman Said Nursî’yi anma programı düzenlendi. Osman Yüksel Serdengeçti’nin, “Bahtiyar bir ihtiyar var. Etrafı, sekiz yaşından seksen yaşına kadar bütün nesiller tarafından sarılmış. Yaşlar ayrı, başlar ayrı, işler ayrı.. Fakat bu ayrılıkta gayrılık yok! Said Nur ve talebelerini seyrederken, insan kendini âdeta Asr-ı Saadet’te hissediyor. Yüzleri nur, içleri nur, dışları nur. Hepsi huzur içindeler” şeklinde ifade ettiği o taifelerden orada Eskişehirli hanımlar vardı.

Değişen toplum ve kadın

Sıcaklığın sıfırın altında eksi 9 derece olduğu havada gerçekleştirilen programa katılanların içi adeta içi Risale-i Nurla ve uhuvvetle sıcacık oldu. Kur’ân-ı Kerîm tilâvetiyle başlayan programın devamında, Gülcan İleri “Kul vasfıyla kadın” konulu bir seminer verdi. “Toplumun basmakalıp yargılarını kırabilen, kendini okuyabilen, ahsen-i mahlûk, cins-i lâtif, eşref-i mahlûkat, âyine-i esma olan fıtratında şefkatin inkişafıyla Rahîm esmasına âyine olan, toplumun her aşamasında kul olarak Rabbine muhatap olan kadının kendileşmesi serüveni”ne vurgu yapan Gülcan İleri, dinleyicileri, zamanın maddeye verdiği önemden sıyrılıp manaya yönelmeye becerisi ve anlama adına Risale-i Nurlar’da kadın fıtratına kul penceresinden baktırdı. Değişen toplumda kadın, kadının fıtratına konan değerler, kadın ve şefkat konularına da değinen İleri, İslâmî terbiyenin ziyasıyla nurlanan ve terbiye alan; kadınlığı hakikî mânâsını ve hakikî güzelliğini yaşayışlarıyla ve giyinişleriyle ve hayatlarıyla gösteren mübarek taife-i nisanın fıtratında şefkatin lâyık mevkide inkişafıyla âlem-i İslâm’da neler olacağı Risale-i Nur’u şerh ve izah sadedinde nazara verdi.

Şiirler ve kermes

Programda minikler de şiirleriyle, Yeni Asyam Marşıyla katılanları ayrı bir coşturdular. Ayrıca Zeliha Demir’in ettiği duâlara binler aminler denildi. Çevre il ve ilçelerden özellikle Bozüyük’ten katılım ayrı bir şevk unsuru oldu. Programda düzenlenen kermes ile de hem gözler hem mideler bayram etti.

SERPİL LALE - ESKİŞEHİR