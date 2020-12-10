Gençler boğaz tokluğuna çalışmaya razı

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) işbirliğiyle hazırladığı “Türkiye’de Genç İş Piyasası ve Geleceğine Bakış Raporu”nu GYİAD Genç İstihdam ve Teknoloji Zirvesi’nde açıkladı.

Rapora göre, 18-22 yaş aralığındaki işsiz gençlerin yüzde 74,3’ü sadece yol-yemek veren bir yerde çalışmaya razı hale geldi. Türkiye’nin 26 şehrinde yaşayan, 18-30 yaş arası 1391 katılımcıyla hazırlanan rapora göre gençlerin yüzde 26,2’si işsiz. Yeni mezun gençlerin de yüzde 38’i iş arayışında. İşsiz gençlerin yüzde 25,7’si “1-2 yıl”, yüzde 21,4’ü “1-2 ay” ve yüzde 17,8’i “3-5 ay”dır iş arıyor. Yüzde 17,3’ü de 2 yıldan fazla süredir iş arıyor.

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