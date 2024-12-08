Gençler meselelerini tartıştı

DEĞİŞİK İLLERDEN 40’A YAKIN GENÇ ANTALYA’DA BİR ARAYA GELEREK GENÇLİK MESELELERİNİ MÜZAKERE ETTİLER.

Beşinci Gençlik Şurası bu yıl Antalya’da 7 ve 8 Aralık tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştı.

Programa Yeni Asya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik, Yönetim Kurulu Üyelerinden Hasan Güneş ve İbrahim İriboz ile Risale-i Nur Enstitüsü Sekreteri Süleyman Demir, UMEK Sekreteri Süleyman Kösmene ve Eğitim Merkezi’nden de Bünyamin Gerdan iştirak ettiler.

Değişik illerde 40’a yakın genç programa iştirak ettiler. İstikbalimizin geleceği, Bediüzaman’ın ‘Nesli cedid” diye tanımladı gençlerin açılış konuşmalarından sonra kendi divanlarını teşkil ettiler ve masalara ayrılarak kendi alanlarında müzakerelere başladılar.

Konu başlıkları dijital medya, sosyal faaliyetler, yurt dışı hizmetler heyetlerinden oluşan hizmetlerini mevcut faaliyet ve projeleri ile yeni dönemdeki yeni proje ve faaliyetleri müzakerede devam edilecek Beşinci Gençlik Şurası bu defa Antalya’da 7-8 Aralık tarihlerinde yapılması kararlaştırıldı. Program bugün de devam edecek.