Gençlerden gazetemize ziyaret

2019 Hızlandırılmış Risale-i Nur Eğitimi’ne katılan genç erkek kardeşlerimiz, gazetemizi ziyaret ettiler.

Gazetemizin Zübeyir Gündüzalp Toplantı Salonu’nda Yeni Asya Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yavuzyiğitoğlu, Yazı İşleri Müdürü ve Karikatüristimiz İbrahim Özdabak, yazarlarımızdan Latif Salihoğlu, İsmail Tezer ve Faruk Çakır ile bir araya gelen gençler, gazetemiz ve neşriyatımız hakkında bilgi aldılar. Yeni Asya Gazetesi’nin 50 yıllık tarihinin anlatıldığı toplantıda, gazetemizde Risale-i Nur ölçüleri çerçevesinde gündemin nasıl ele alındığından ve yayına nasıl hazırlandığından bahsedildi.

Manşetimizi birlikte attık

Türkiye’nin dört bir yanından gelen genç erkek kardeşlerimiz gazetemizin birimlerini ziyaret ederek, çalışanlarla sohbet ettiler. Daha sonra gazetemizin Yazı İşleri’ne gelerek bir sonraki günün manşetinin belirlendiği manşet toplantısına katıldılar.

Genç kardeşlerimizle yapılan müzakerelerin ardından gerçekleştirilen oylama sonucunda manşetimizi belirledik.

İstanbul – Yeni Asya