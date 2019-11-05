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5 KASIM 2019 SALI - YIL: 50

Gençlerin video izlemesine sınır getirildi

05 Kasım 2019, Salı 00:31
Çin İnternet İdaresinden yapılan açıklamaya göre, canlı video yayımlayan çevrimiçi platformlarda, gençlerin daha az vakit geçirmesini sağlamak amacıyla “süre ve işlev sınırı” getirildi.

Çin’de gençlerin çevrimiçi video platformlarına bağımlılığının azaltılması amacıyla “süre sınırı” getirildi. Buna göre, gençler, 22.00-06.00’da ilgili platformlara giriş yapamıyor, günlük en fazla 40 dakika video izleyebiliyor, sürenin bitişinin ardından platform “çevrimdışı” olacak Çin’de, gençlerin internet üzerinde video izleme bağımlılığının azaltması amacıyla 53 içerik üreticisi platformda, video izlemeye sınır getirildi.

Genç modu getirilecek

Ülkenin önemli video yayın platformları “Souhu Video”, “Baidu Video” başta olmak üzere 53 içerik sağlayacı platform, aplikasyonlara “genç modu” getirecek. Gençler, bu modda 22.00-06.00’da ilgili platformlara giriş yapamayacak, günlük en fazla 40 dakika video izleyebilecek, sürenin bitişinin ardından platform “çevrimdışı” olacak. Ayrıca gençler, video izleme platformlarında internet fenomenlerini etiketleyemeyecek, özelden mesaj atamayacak, yorum yapamayacak.

Oyunda çok zaman geçiriliyor

Ülkede son bir yıldır gündemde olan gençlerin internet bağımlılığına karşı önlemlerin alınmasına ilişkin Çin İnternet İdaresi, martta bazı kısa video yayımlayan şirketlere video izleme aplikasyonunda yer alacak “genç modu” geliştirme talimatı vermişti. Söz konusu moda göre, video platformları, uygulamanın açılışında kullanıcılara “genç modu” önerisinden bulunması, bu modu tercih etmeyen kullanıcıların lokasyon ve platform içindeki hareketlerinden yola çıkarak ilgili kişinin genç olduğunu saptaması ve otomatik genç moduna geçiş yapması talep edilmişti. Çin İnternet Ağ Bilgisi Merkezinin bir raporuna göre, Aralık 2018 itibarıyla kısa video içeriği sağlayan internet platformlarının, çoğunluğu genç olmak üzere, kullanıcı sayısı 648 milyonu buluyor. Diğer yandan Çinli teknoloji şirketlerinden Tencent’in mobil oyun platformlarında, gençlerin fazla zaman geçirmesi ve göz sağlıklarını yitirmeleri ülkede en üst düzeyden tepkilere neden olmuş, Tencent, mobil oyunlarda göz sağlığını korumak için özel program geliştirmişti.

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