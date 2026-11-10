Hesabı alabilir miyiz? - Genç Yorum Kasım sayısı çıktı

Genç Yorum dergisi, neyi, ne kadar ve nasıl yiyeceğimize karışır duruma gelen gıda sektörünün sebep olduğu tehlikeye dikkat çekiyor.

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YENİ ASYA - EKREM DONBALOĞLU

Yirmi birinci yüzyılda; insanlık olarak belki de hiç olmadığımız kadar vücudumuzun bilincindeyiz. Spor salonları, yüzme havuzları, beslenme uzmanları, zindelik tavsiyeleri, destekleyici ürünler etrafımızı sarıp sarmalamış durumda.

Sektörün devlerini; neyi, ne kadar ve nasıl yiyeceğimize karışır duruma getirdikten sonra farkına vardığımız korkunç bir tehlikenin eşiğindeyiz.

Güvenilir gıda tedariğine erişemeyen insanların yarasına; perhizsizlikten gelen kitlesel sağlık problemleri ile karşı karşıya olan yeni dünyanın insanlarının merhem olmasını bekler bir vaziyetteyiz.

Bir yandan meşrulaştırdığımız sigara, diğer yandan tüketim ürünlerimizin ruhî ve bedenî hastalıklara zemin hazırlaması derken nimet bildiğimiz değerlerin altında bizlere savaş açan gıda endüstrisi ile karşı karşıyayız.

Genç Yorum ekibi, “Hesabı alabilir miyiz?” diyor ve adisyonu baştan sona şöylece size iletiyor:

- Ayşenur Sözeri, “Küresel gıda üretiminin gerçek bedeli” yazısında sayısal verilere ve aktüel gelişmelere dayanarak monokültür terimi üzerine bir yazı ile okuyucunun karşısına çıkıyor.

- Veteriner Hekim İbrahim Yasir Teğiş’in kaleminden “Küresel gıda arzı” ise uzman görüşü olarak yapay etler ve ilgili politikaları işliyor.

- “Özüne dönmek” adlı yazıda, M. Said Çatalkaya; kentten köye tersinir bir dönüşten bahisle slow-food akımı üzerine zihnimize bir pencere açıyor.

- Uzman Psikolog Yılmaz Tokdemir; “Yeme bozuklukları” yazısında, 3 ana başlıkta ilgili patolojileri sınıflandırıp tüketim endüstrisinin toplumun zaaflarından nasıl yararlandığına dikkat çekiyor.

- Sedanur Kılıç “Ruhun açlığı, ölçünün bereketi” diyerek teolojik perspektiften ekini, nefsi ve nesli korumanın altını çiziyor.

- “Tadı damakta kalamadı”, Sümeyye Tuna’dan. İktisat kelimesinin köküne, diyabetin paradoksuna ve bahşişi fazla verdiren kimyasallara değinen yazısında kendinize ait çok şey bulacaksınız.

- Ahmet Boydaş, “Nimet mi üretim makinası mı?” yazısında, Kur’ân’da “en’am” kelimesi ile tabir edilen hususlara değiniyor.

- Emine Sultan Çakır’ın, Eskimez Yazı’da; Kaside-i Bürde’den bahsini kaçırmamanız tavsiye olunur.

- Farklı Yorum’da, Süleyman Alp Özcan; teknolojiye mana-i harfî ile bakmak üzerine inanılmaz tespitlerle sizlerle.

- Bu ayın yeni bir konsepti olarak Tarih Köşesi’nde Ahmet Yusuf Söylemezoğlu, “Osmanlı’nın son döneminde bilim tarihinin politik kullanımı” yazısıyla Osmanlı modernleşmesinde dair önemli bilgiler veriyor.

- Bu ayın Edebî Yorum’u ise Nisanur İlhan’dan Sehnsucht. Sembolizm, felsefe ve romantizm üçgeninde, masmavi bir yazı.

- Spor Yorum, Yunus Arslan’dan güncel ve hassas bir konuya dair. İrlanda millî takımının İsraille eşleşmesi sonrası yaptığı anlamlı hareket, spor tarihindeki yerini aldı.

- Bu ayın filmi Abdullah Özgün’ün incelemesiyle Manhunt. Ahlaken meşrulaştırılmış şiddete bir de buradan bakın!

- Gezi yazısı mı dediniz? Mücahit Çakır’la Umre notları sizi kesmezse Yusuf Adem’le Mağrip notlarına alalım hemen sizleri.

- Bu ay 2 tane koleksiyonluk röportajımız da okuyucularla buluşuyor: YKS birincisi Muhammed Fatih Akbaş ve beslenme uzmanı Feyzullah Ergün.

- Keçeli’nin Kitaplığı da bu ay kapakla ilgili olarak Kemal Özer’den “Şeytan Ye Diyor”. Ravzanur Güleçyüz’ün, altını çizdikleriyle birlikte sizlerle.

- Bilge Öğrenir’den Fikir Bahçesi, Ömer Şenöz’den Haber Yorum, Mihail Goragor’dan Kasım şiiri ve Erhan Akkaya’dan sizlerden gelenlerle hazırlanan Foto Yorum’u da elbette unutmamak lazım.

Yağlı bulgurun yanında ‘katık’ bulunca lüks sayan bir neslin hafidleri olarak dilimiz dönüp dişimiz kestiğince gıda endüstrisi üzerine dirsek çürüttüğümüz bu kasım sayımızın fihristesi böyle. Aralık sayısı için bize katılmak isterseniz konumuz, özellikle de Azerbaycan’da meydana gelen tatsız olayların da tetiklemesiyle birlikte: Tesettür. Bu da bize ulaşabileceğiniz mail adresimiz:

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