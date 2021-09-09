"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 EYLÜL 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

İnsanı ve kâinatı okumaya devam edeceğiz

09 Eylül 2021, Perşembe
—Sabah okumaları—

Her sabah namazından sonra kerahet vakti çıkana kadar dersimizi sırayla Fihrist Risalesi’nden okuduk. Sözler, Mektubat, Lem’alar, Şuâlar ve Mesnevî-i Nuriye’nin münderecatını hep birlikte mütalâa ettik. Risale-i Nur hazinesinin mahiyetinden haber aldık. Nur deryasından birkaç damlayı avuçlarımızda biriktirip içmeye gayret ettik.

Sonrasında bulunduğumuz meskûn dershaneden ‘Sahil Dershanesi’ne geçtik. “Böyle bir dershane mi var?” diye merak edenler olabilir. Risale-i Nurlar’ın okunduğu her yer Nurcular’a dershanedir. Kâh Medrese-i Nuriye, kâh Medrese-i Yusufiye, kâh Medrese-i Seyyare ve Tayyare, kâh ise Medrese-i Sevahil ve Cibal…

Her sabah sahil dershanesinin muhtelif köşelerinde Nurlar’ı mütalâaya başladık. Kimimiz banklarda, kimimiz sahildeki taşların üzerinde, kimimiz kameriyelere, kimi çimenlerin üzerinde, kimi de ağaçların dibinde okumaya başladık..

Sabah sahil şeridinde spor yapmak için yürüyen ve koşanlar, hiç alışık olmadıkları bir manzara ile karşılaştıkları hayretli bakışlarından belliydi. Üniversiteli gençleri, ellerinde güneşin ilk ışıklarında pırıl pırıl parlayan kitaplarla gören herkesin dikkatini çekiyordu. Nasıl bir hakikat ki, onları uykunun en tatlı kısmında, gafletin en derin yerinde olunması gereken bir vakitte kaldırıp buraya getiriyordu.

Bu manzaralar her gün birilerinin dikkatini çekiyordu. 

Kimileri takdirkâr ifadelerle bakarak geçiyor, kimileri de ne okuduğumuzu soruyordu. Birilerinin soru sorması ihtimaline karşı bir kısım kardeşlerimiz Yeni Asya Gazetemizi, her kategorideki dergilerimizi ve küçük Risalelerle dolu bir poşet taşırlardı her gün, soranlara vermek için.

Kitap okuduğumuz yer kâinat kitabının güzel sayfalarından birisiydi. Zaman zaman kırmızı kitaplardan nazarımızı kâinat kitabının mavi, yeşil ve beyaz sayfalarına çevirdik. Bazen de, bahrin dalgaları ile konuşmasını dinledik. Yüzümüzü denize dönüp kitap okurken, önümüzde zıplayan küçüklü-büyüklü balıklar (son gün de yunuslar) dikkatimizi çekerdi, “bizleri de okuyun” dercesine.

Bazen sesli kitap okurken, Kıtmir’in hemcinsleri gelip yanımıza oturup sessizce dersleri dinlediler. Dersin bitiminde kalkıp arkadaşlarıyla oynamaya gittiler. Dershanemizde de bir kumru birkaç gün misafirimiz oldu.

Biz insaniyetimizi ve kâinat denilen büyük kitabı okurken, okuduğumuz hakikatler, kâinatın güzel sahifeleri ve bu hadiseler bizlere şevk verdi. Ve bundan sonra da insanı ve kâinatı okumaya devam edeceğiz.

(Hızlandırılmış Program Heyeti )

Okunma Sayısı: 671
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    50 yıldır takım elbise ve kravatlı su satıyor

    "Hem ek, hem yeni atama bekliyoruz"

    NATO, Afganistan'dan çekilme sürecine ilişkin soruşturma başlattı

    İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

    İdlib'de 2 askerimiz şehit oldu

    İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

    BM Mülteciler Yüksek Komiseri: Türkiye dünyaya örnek oluyor

    “Büyüdük, ama işsiz kaldık“

    3,5 milyon kişi borcunu ödeyemiyor

    Salgında yalnız bırakıldık

    Esnaf: Patlama noktasına geldik

    Gözyaşları içinde anlattı

    23 bin 562 yeni Kovid-19 vakası daha

    İsrail polisi bir Filistinliyi ağır yaraladı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'enflasyon' açıklaması

    Ukrayna'dan dünyaya çağrı: Rusya'ya baskı yapın

    'Salgınla mücadelede çıkarlar öne geçti'

    Satılık konutta fiyatlar zıpladı

    Biontech'in küçük çocuklar için hazırladığı aşı onaya sunulacak

    Lübnan'da 13 ay sonra hükümet kuruldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Psikolojik linç
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Bu dile alışmayın, alıştırmayın
    Osman Yiğit

    Dershanede kalmak
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Bediüzzaman dosyası heyecanı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Yıllar erken mi bitti?
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur’un Kur’ân’dan aldığı dersin en birinci esası
    Ali FERŞADOĞLU

    Kişileri hangi ölçülerle değerlendiriyoruz?
    H. Muharrem OKUR

    İzmir’de bulutlar dağılıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.