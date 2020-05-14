İzmitli gençlerden yaşlı okurlara ziyaret: “Bizleri çok mutlu ettiniz”

İzmit’te bir grup genç okuyucularımız Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarıya çıkamayan 65 yaş ve üstü okuyucularımızı ziyaret etti.

65 yaş üstünü ziyaret ettiler

Okuyucularımız faaliyetlerini şöyle anlattı: “Koronavirüs sebebiyle dışarıya çıkamayan okuyucularımızı İzmit mahal meşveret heyeti olarak ziyaret ediyoruz. Öncelikle iş bölümü yaparak genç arkadaşlarımızı tesbit ettik. Ardından cemaatimizde 65 yaş üstü 40 kişiyi genç Nur Talebesi arkadaşlarımızla bölüştük. Ve bir poşet hazırlayalım dedik. İçinde günün gazetesi, Ramazan iktisat şükür Risalesi, Hastalar Risalesi ve hediye koyduk. Kuralımız gitmeden en az 1 saat önce haber verilerilerek kapıdan maskeli ve eldivenli olarak ziyaret etmekti.”

“Bizleri çok mutlu ettiniz”

“Ziyaret ettiğimiz ağabeylerimiz çok memnun oldular. “Allah razı olsun, meşveret ne güzel karar vermişte bizleri ziyaret ediyorsunuz. Bizleri çok mutlu ettiniz. Yalnız olmadığımızı hissettirdiniz. Allah hizmetlerinizi daim eylesin” dediler. Ayrıca gitmeden önce aradığımız için bürodan ihtiyaçlarını da bildirdiler. Hatta bazı ağabeylerin aidat, fitre, zekât ve abonelik gibi işlerini de hallettik. Bu tatlı hizmete vesile olanlardan Allah razı olsun. Genç nur talebeleri olarak bizler de çok mutlu olduk.Koronavirüs musîbetinin en kısa zamanda Ülkemizi terk etmesi dileğiyle. İnşallah yasaklar bir an önce biter de ehli hizmet ağabeylerimiz hizmetlerine devam ederler.”

İzmit – Ahmet Cemil Çökren & Nurullah Özer

