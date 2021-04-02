Kur’an’a kulak ver!

Genç Yorum dergisi Nisan 2021 sayısında Müslümanlar için en kıymetli olan şeyi; Kur’an’ı kapak konusu olarak tanıtıyor.

EMİNE SULTAN ÇAKIR - İSTANBUL

Genç Yorum dergisi, Ramazan’ın başlayacağı Nisan ayında bu ayı Müslümanlar için en kıymetli kılan şeye; Kur’ân’a yer veriyor. Bediüzzaman’ın “O lisan-ı gaybın sinesine kulağını yapıştırıp dinlesen; derinden derine … bir sadâ-yı semâvî işiteceksin ki, öyle bir kat’iyetle Lâ ilâhe illâ Hû der” sözünden yola çıkarak Kur’ân’a kulak vermek gerektiğini vurgulayan derginin kapak yazıları ve konuları şu şekilde:

M. İsmail Tezer, “Kâinatı Yapanın beyannâmesidir Kur’ân” yazısında; kainatın Kur’ân’a, Kur’ân’ın da kainata şahitliğine dikkat çekip, birinin belâgata, öbürünün kemâlâta secde ettiren ayetlerle dolu olduğuna değiniyor.

Emine Tuğba Akar ve Emine Sultan Çakır, ortak hazırladıkları “Kıssaların en güzelleri” başlıklı yazıda “Kur’ân-ı Kerîm’de geçen her kıssa bize farklı bir şey öğretir” diyerek, bu kıssalardan en ziyade hayretlerini çekenleri aktarıyorlar.

Süleyman Kösmene, yazısında Kur’ân’ı yeni nazil oluyor gibi okumanın önemine dikkat çekerek evlerin Kur’ân sesleri ile çınlaması gerektiğini ifade ediyor.

Nuriye Sultan Kostak, “Hayata inzal olan âyetler” başlıklı yazısında andan ana, günden güne değişip, yenilen kâinat ve insanı okuyan Kur’ân âyetlerinin de sürekli yenilenip, tazelendiğine nazarları çeviriyor ve “Kur’ân 610-632 yıllarında Peygamberimize (asm) nüzul etmiş olsa da âyetler kalbimize, ruhumuza, hayatımıza bugün inzal oluyor” diyor.

Dr. Bahri Tayran, “Kur’ân’ın bilimselliğinde fiillerin önemi” yazısında Kur’ân’da geçen “sevva” fiilinden yola çıkarak Hz. Adem’in yaratılışına ışık tutmaya çalışıyor.

Köşelerde ne var?

- Erkam Yıldırım, Edebî Yorum’da hiç anlaşılamayan bir insanın sesiyle “İşte buradayım hadi gelin. Benim adım ‘İnsan’, karşınızdayım.” diyor.

- Neslinur Zeynep Mutlu, Ehl-i Medya’da paketli gıdaların barkodunu okutunca besin değerlerini, ihtiva ettiği maddeleri gösteren Kliktag adlı uygulamayı tanıtıyor.

- Röportaj köşesinde Türkiye’nin çeşitli illerinden gençlere “dünyalarında Kur’ân’ın nasıl bir yer tuttuğu” sorulurken, cevaplar “Kur’ân bize bir rehberdir” başlığı altında birleşiyor.

- Nurlu Yorum, kapak konusuyla bağlantılı olarak Risale-i Nur’dan “Kur’ân nedir, tarifi nasıldır?” başlıklı kısmı ele alıyor.

- Kısa Yorum ise geçen ay olduğu gibi bu ay da yeni kalemlere yer veriyor.

- Emine Sultan Çakır, Eskimez Yazı’da hayatı boyunca mutluluğu aramış ve nihayetinde aradığını Nurlar’da bulmuş Azerbaycanlı Rauf doktorun hikâyesine “Hoşbahtlık” başlığı altında yer veriyor.

- Fethiye Akay, Keçeli’nin Kitaplığı’nda Stefan Zweig’ın “Mecburiyet” adlı kitabını konu ediniyor. 50 sayfalık bu kısa kitap; insaniyete dair unutulan ve hatırlanması gereken, küçük, ama önemli şeylerden bahsetmekte.

- Şüheda Kale Kurun, Hayalname’de Efendimiz’in (asm) ahlâkıyla sulanmış bir çocuğun, Hz. Ali’nin bir halini “Çocukken yeşerenler” başlığı altında sunuyor.

- Öğrenci İşi’ndeyse Meslihan Çetin, öğrencilere pratik ve lezzetli bir tarif veriyor: “Mısır gevrekli kozalak tatlısı tarifi”

- Feyzanur Elif Mutlu, Çedile Hanım’ın köşe koltuğundan okurlarına “İyi yolculuklar” diyerek, eninde sonunda herkesin kendi yolundan yürüdüğü hayat yolunda her tecrübeyi bir rehber bilmek gerektiğine değiniyor.

- İsmail Okur, Foto Yorum’da “Manzara Fotoğrafçılığı”nı ele alıyor.

- Ali Hakkoymaz ise Keyfince Lügat’te Ramazan ayını, çocukluğunun Ramazanlarını ve sahurlarını ağırlıyor.

- Caner Kut, Zihnin Çarkları’nda kusur kavramına farklı bir pencereden bakarak eşyadaki kusurların Hâlık’ın yaratmasının en önemli delillerinden olduğunu söylüyor.

- Yılmaz Tokdemir’in hazırladığı Haber Yorum ve Şeyda Sultan Zengin’in hazırladığı Amerikan Tavukları, ilgi çekici konuları ele alırken; İbrahim Özdabak, hazırladığı karikatürle dergideki yerini alıyor.

Yeni bir köşe!

Dil üzerine ihtisas yapan, dil öğrenen ve tercüme faaliyetlerinde bulunanlar için “Elsine” (Diller) adlı yeni bir köşe açıldı. Derginin ilk defa yayınlanan bu köşesinde Ekrem Başçı, bir öğrencisinin sorusu üzerine İngilizce’yle ilgili tesbitlerini sayıyor.

Eğer siz de dillere ilgi duyuyor ve bu alanda çalışma yapıyorsanız yazılarınızı editör@gencyorum.com.tr adresine gönderebilirsiniz.