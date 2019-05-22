Risale-i Nur Enstitüsü Gençlik Kurulu toplandı

Risale-i Nur Enstitüsü Gençlik Kurulu 18 Mayıs Cumartesi günü toplantı düzenledi.

Yeni Asya Vakfı’nda düzenlenen toplantıda geçmiş dönem faaliyetleri ve gelecek dönem yapılması planlanan faaliyetler üzerine konuştu.

Toplantının önemli gündemlerinden bir tanesi; 7 Nisan’da düzenlenen “10. Risale-i Nur Gençlik Kongresi” oldu. Kongre sonrasında hazırlanan ve gençlere gönderilen anketler okunarak, değerlendirmeler yapılan toplantıda, 2020 Gençlik Kongresi için hazırlıkların bir an önce başlatılmasının yararlı olacağı görüşüldü.

Vakıfta gençlere iftar düzenlendi

Risale-i Nur Enstitüsü Gençlik Kurulu, yeni dönemde düzenlenecek olan Köprü makale yarışması, kısa film yarışması ve yapılması planlanan senaryo yarışması üzerinde müzakereler yaptı. Kurul, sosyal medyanın önemini bir kez daha vurgulayarak, Risale-i Nur Enstitüsü’nün sosyal medya imkânlarını arttırarak gençlere ulaşmasının faydalı olacağını görüştü. Öte yandan özellikle 10. Risale-i Nur Kongresi’nde gösterdiği gayretlerden dolayı hanım talebelere teşekkür edildi. Risale-i Nur Gençlik Kurulu toplantısının ardından Yeni Asya Vakfı’nda gençlere yönelik iftar verildi. Katılımın yoğun olduğu iftarda müfritane irtibatın önemi dikkat çekti.

İstanbul – Murat Ercan