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11 AĞUSTOS 2020 SALI - YIL: 51

Sosyal medyanın yalnızlık salgısı

11 Ağustos 2020, Salı 01:35
ABD`de yapılan bir araştırmaya göre, modern teknolojinin getirdiği iletişim araçları ile ne kadar uzun süre vakit geçirirsek, bir o kadar yalnız bireyler hâline geliyoruz.

ABD`de 2017 yılında yapılan bir araştırmaya göre, akıllı telefonlar ile geçirilen vakitler, insanları daha çok yalnızlaştırıyor. Sosyal medya kullanımı ile ortaya çıkan Fomo`dan (Bir şeyleri kaçırıyor olma korkusu) etkileniyor olanların bildiği üzere, kişilerin sanal ortamdaki hayatlarını takip etmek, gerçek yaşamdaki gerçek iletişimlerini fazlasıyla olumsuz etkiliyor. 

Genç Haber Merkezi’nden  Mehmet Altuntaş’ın haberine göre, çalışmanın yazarı ve Pittsburgh Üniversitesi Medya, Teknoloji ve Sağlık Araştırma Merkezi`nin direktörü Brian Primack “Sürekli sosyal medya kullanımı, depresyon ve anksiyete bozukluklarına sebebiyet veriyor” dedi. 

Peki, pandemi süreci sosyal medya kullanımını nasıl etkiledi?

Koronavirüs sosyal medya kullanımını artırdı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) İletişim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından koronavirüs sürecinde toplumun sosyal medya kullanımı üzerine yapılan araştırmanın sonuçları açıklandı.  Evde kalarak geçirilen pandemi sürecinin sosyal medya kullanımını fazlasıyla arttırdığını söyleyen NEÜ İletişim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü  Doç. Dr. Murat  Koçyiğit “Covid-19 sürecinde Sosyal Medya Kullanımı” başlıklı bir alan araştırması gerçekleştirdiklerini belirtti.  Doç. Dr. Murat Koçyiğit , salgın öncesinde sosyal medya kullanımının 3 saat olduğunu , Covid-19 sürecinde ise 5 saati geçtiğinin tespit edildiğini aktardı.  Sosyal medya kullanımı amacında ilk sıraları  eğlenme ve bilgi edinme alıyor. Koçyiğit “Araştırmaya katılanların yüzde 44’ü sosyal medyayı eğlenmek için , kullanıcıların yüzde 31’i bilgi edinmek , yüzde 10’u öğrenme sürecini desteklemek , yüzde 8’i sosyalleşme sürecine katkı sağlamak ve yüzde 7’si ise diğer amaçlar için kullandığını belirtti”  ifadelerini kullandı.

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