Uyuşturucuyu bırakana iş imkânı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak öncülüğünde bir yılı aşkın süredir yürütülen uyuşturucuyla mücadele projesi sayesinde bağımlılıktan kurtulanlara istihdam imkanı sunuluyor.

Kumar, uyuşturucu bağımlılığını geçti

Bağımlılara “zorunlu tedavi yasası” çağrısı Uyuşturucudan kurtulmak isteyen bağımlılar, “Umuda Kapı Açıyorum, Hayata Tutunuyorum” adlı proje kapsamında valilik ve kaymakamlıklardaki “Açık Kapı” birimine başvuruda bulunarak tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlıyor. Şu ana kadar 230 kişinin bağımlılıktan kurtulmak amacıyla tedavi için başvurduğu proje kapsamında uyuşturucu bataklığından kurtulan 4 kişi işe yerleştirildi. Şıldak, kapsamlı bir proje ürettiklerini belirterek projenin yaklaşık bir yıldır uygulandığını kaydetti. AA

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