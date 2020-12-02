Genç Yorum dergisi 196. sayısıyla çıktı. Gündemi ebedî gençlik olanların dergisi Genç Yorum, “Vedâ” başlıklı Aralık sayısı ile okurlarıyla buluşuyor.

“Edebiyatta vedâ, geçmişle yüzleşmek ve geçmişte bırakmak istediklerimizle vedâlaşmak, Vedâ Hutbesi’ne bugünden bir bakış, ölüm, kıyamet, âfetlerle dolu 2020’ye vedâ” gibi muhtevalardan oluşan Aralık sayısının kapak yazıları ve yazar bilgileri şöyle: Mustafa Gönüllü: “2020 ile vedalaşırken” Abdulkadir Sinoğlu: “Ölümün rengi” Ahmet Dursun: “Kıymetli vedâlar” Mustafa Eren Bozoklu: “Bir manifesto olarak Vedâ Hutbesi” Sertaç Lüser: “Kâinatın vedâsı” Psk. Ayşenur Aydoğdu Akten: “Geçmişle vedalaşmak” Kapak konusu bağlamında, Risale-i Nur Külliyatı’ndan derlenen Nurlu Yorum ve İbrahim Özdabak çizgileriyle Karikatür sayfası derginin daimî bölümlerini oluşturuyor.

Her ay olduğu gibi

Şeyda Sultan Zengin, Amerikan Tavukları’nda “Uykuya dalarken düşüyormuş hissi neden olur?” ve “Fatih’in denizde top sektirmesi” başlıklı muhtevalarıyla; Ali Hakkoymaz, Keyfince Lügât’te “Sıkıntı” denemesiyle; Dr. Bahri Tayran, Haydi Bilime köşesinde “Kıyamet koparken arz ve semâvatta olacak büyük değişimler” başlıklı araştırmasıyla; Caner Kut, Zihnin Çarkları’nda “Mitoloji” makalesiyle Genç Yorum okurlarını bekliyor. Türkiye ve dünya gündeminden muhtevalarla Yılmaz Tokdemir’in derlediği Haber Yorum ile İsmail Okur editörlüğünde hazırlanan “Sizden gelenler” konulu Foto Yorum her ay olduğu gibi bu ay da Genç Yorum’da.

Tarık Tolunay ile röportaj

30 yılını çizerliğe veren, son dönemde illüstratif şehir haritalarıyla adından sıkça söz ettiren Tarık Tolunay ile “Fractal İstanbul” serisi üzerine gerçekleştirilen röportaj bu ay Genç Yorum’da.

Keçeli’de bu ay

Zengin ve özgün muhtevalarıyla Keçeli’de bu ay: Emine Sultan Çakır, Eskimez Yazı’da “Ev kadını” başlıklı paylaşımıyla; Neslinur Zeynep Mutlu, Ehl-i Medya’da “AKUT Güvendeyim” uygulamasının tanıtımıyla; Fethiye Akay, Keçeli’nin Kitaplığı’nda “İrade Terbiyesi” kitabının tanıtımıyla; Şüheda Kale Kurun, Hayâlnâme’de “Hakkın rızası yolunda bir İbrahim” yazısıyla ve Neslihan Çetin, Öğrenci İşi’nde “Tabak dönüşümü” başlıklı deneyimiyle Keçeli okurlarını bekliyor.

Daha başka?

Anlamlı Yorum sayfasında Ayşenur Yaşar, “Her yerde çeken telefon” yazısıyla; 2 Soruda Psikoloji köşesinde Kln. Psk. Banu Arslan Atalık, “Çocukluğumuza inmek zorunda mıyız? Şu anki sorunlarım için geldim ben” ve “Kesinlikle ilâç kullanmak istemiyorum!” muhtevalarıyla ve Farklı Yorum’da Feyza Yılmaz, “Bir çeyiz sandığı mutluluk” denemesiyle Genç Yorum okurlarıyla buluşuyor.