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3 TEMMUZ 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

‘Zamanı oku!’

03 Temmuz 2019, Çarşamba
Genç Yorum dergisi 179. sayısıyla çıktı. Gündemi ebedî gençlik olanların dergisi Genç Yorum, “Sakla zamanı” başlıklı Temmuz sayısı ile okurlarıyla buluşuyor.

Zamanın kıymeti, bugünü inşa etmek, geçmiş zamanı değerlendirmek, bedeli zaman olan şeyler, tatil algımız gibi konuların ele alındığı Temmuz sayısının kapak yazıları ve yazar bilgileri şöyle:

Melike Nursultan Akkaya: “Geçmişe mazi derler, zaman makineniz yoksa”

Bilal Said Parlakoğlu: “Zamanı yakalamak”

Hasan Yüksel: “Zaman ve ötesi” 

Ersin Acar: “Zamanın meşguliyet terapisi olarak tatil!” 

Abdülkadir Sinoğlu: “Zamanda yolculuk” 

Ayşenur Akay: “Okuyalım o zaman” 

Kapak konusu bağlamında, Risale-i Nur Külliyatı’ndan derlenen Nurlu Yorum ve İbrahim Özdabak çizgileriyle Karikatür sayfası derginin daimî bölümlerini oluşturuyor.

Her ay olduğu gibi

Psk. Banu Arslan 2 Soruda Psikoloji köşesinde “Ayna Etkisi” ve “Empati-Sempati” kavramlarının tanımı ile, Caner Kut Zihnin Çarkları’nda “Cismâniyet”, Handenur Yaşar Yeşil Yorum’da “Muallimini buldun mu?”, Fatma Zehra Şimşek, Duygu Yüksel ve Esra Yavuzyiğitoğlu Bâb-ı Edebiyât’ta “Bûyunsadâsı” ve Ali Hakkoymaz Keyfince Lügât’te “Erken seçim” yazılarıyla bu ay da okurlarını bekliyor.

Türkiye ve dünya gündeminden muhtevalarla Kübra Ünüvar’ın derlediği Haber Yorum, Erhan Akkaya editörlüğünde hazırlanan Foto Yorum her ay olduğu gibi bu ay da Genç Yorum’da.

Keçeli’de bu ay

Özgün muhtevalarıyla Keçeli’de bu ay; Çedile Avrupa’da köşesinde Feyzanur Elif Mutlu “Amsterdam’dan bildiriyorum”, Eskimez Yazı’da Emine Sultan Çakır “Söz ola giydire hırkayı”, Öğrenci İşi’nde Şule Konca “Öğrenci işi ziyaret”, Hayâlnâme’de Şüheda Kale “Hizmet için atan gönüller” yazılarıyla okurlarını bekliyor. Edibenur Üner Her Telden’de “FridaysForFuture” ve “İlk yaz” haberleri ve Sinematograf köşesi ile, Çay Saati’nde Büşra Bakırcı “İçimizdeki navigasyon” araştırmasıyla, Keçeli’nin Kitaplığı’nda Fethiye Akay “Çöl macerası” kitabının tanıtımıyla ve Ehl-i Medya’da Neslinur Zeynep Mutlu “Görsel sözlük” tanıtımıyla Keçeli okurlarını bekliyor.

Başka neler mi var?

Erkam Yıldırım Anlamlı Yorum’da “İstemek”, Halid Yusuf Atlı Farklı Yorum’da “Kader Yazılımı” başlıklı yazılarıyla Genç Yorum okurlarıyla buluşuyor. Son Şahitler serisinin son bölümünde Ravzanur Güleçyüz’ün çizgileriyle Ceylan Çalışkan’ın hayatı, İslâm Kahramanları sayfasında ise Muhammed Okur’un anlatımıyla Tahiri Mutlu’nun hayatı yer alıyor.

 

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