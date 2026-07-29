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29 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Ereğli’den Urfa’ya gönül yolculuğu

Eren Salih SEZEN
29 Temmuz 2026, Çarşamba
Bu yaz, Konya’nın Ereğli ilçesinde manevî bir programla başladı yolculuğumuz. Risale-i Nur okuma çalışmaları ve gençlere özel ders halkalarıyla dolu verimli günler geçirdik.

Sabahları erkenden kalkıp halka olup müzakere etmek, akşamları tefekkür dolu sohbetlerle günün yorgunluğunu atmak büyük nimetti. Bu dersler hem ilmî derinlik kattı hem de kalpler arasında sıcak köprüler kurdu. Arada samimî paylaşımlar ve kardeşlik bağlarının güçlendiği anlar yaşandı. Program sırasında stres atalım diye iki kez de maç yaptık. O maçlar, manevî yoğunluğun arasında güzel bir nefes oldu.

Programın ardından Konya’da Mevlana Hazretleri’nin türbesini ziyaret ettik. O mübarek mekândaki manevî atmosfer tarifsizdi. Dualarımızı edip sema gösterisini izlerken zamanın nasıl geçtiğini anlamadık. Sonra tabiatın kucağına yöneldik. Acı Göl’ün dingin suları, Meke Gölü’nün volkanik manzarası karşısında durduk. Lavanta ve gül bahçelerinde mis gibi kokular arasında yürüdük, fotoğraflar çektik ve şükrettik.

İvriz’de kayadan gürül gürül akan suyun başına vardığımızda büyülenmiştik. Serin suların sesi ve yeşil çevre hepimizi etkiledi. Silifke'de Danyal Ateş Abi’nin yerinde sıcak bir kahvaltı yaptık. Taze çay, peynir ve ekmekle donatılmış sofra samimî sohbetle taçlandı. Mersin’de denize girip dalgalarla oynadık, serinliğin tadını çıkardık. 

Geceyi dershanede geçirdik. Sabah sıcak çorbamızı içip Urfa’ya doğru yola çıktık. Yol boyunca hem yorgunluk hem mutluluk vardı. Bu gezi, maneviyatımızı yenilemek, yeni dostluklar kurmak ve güzel hatıralar biriktirmek içindi. Katılım hediyelerimizi veren Sebahattin Yaşar, M. Şükrü Güler, Mahmut Kaya, Halil Tosun’a teşekkür ederiz. Allah razı olsun.

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