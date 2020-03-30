Afganistan'daki terör saldırıları kınandı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da düzenlenen ve 20'den fazla güvenlik görevlisinin ölmesine yol açan terör saldırılarını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Afganistan’ın Takhar, Zabul, Helmand ve Baghlan vilayetlerinde 29 Mart Pazar günü düzenlenen terör saldırıları sonucunda çok sayıda Afgan güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Söz konusu terör saldırılarını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş Afgan halkına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. Afganistan'ın Tahar ve Zabul vilayetlerinde Taliban militanlarının düzenlediği saldırılarda ve Bağlan vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 25 güvenlik görevlisi ölmüştü. AA

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