"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 AĞUSTOS 2019 SALI - YIL: 50

Barış ve kardeşlik için Van Mevlidi’nde buluşalım

20 Ağustos 2019, Salı 17:42
Van Bediüzzaman Mevlidi her yıl olduğu gibi bu yıl da 7 Eylül’de yapılacak. Van mevlidi’nin hazırlıkları devam ediyor.

Türkiye’nin birçok ilinde geleneksel olarak düzenlenen Bediüzzaman Mevlidleri’nden biri de bu yıl 7 Eylül’de Van Yukarı Nurşin Camii’nde gerçekleştirilecek. Üstad Bediüzzaman Hazretleri ve Nur Talebelerinin ruhlarına ithaf edilmek üzere her yıl okutulan Van mevlidinin hazırlıkları devam ediyor.

Hazırlıklar devam ediyor

Van Yeni Asya Gazetesi Temsilciliği tarafından organize edilen bu yılki Bediüzzaman Mevlidi 7 Eylül’de Van Yukarı Nurşin Camii’nde öğle namazına müteakip okutulacak. Türkiye genelinde büyük bir katılımın beklendiği Van Mevlidi için hazırlıklar devam ediyor. Mevlid, şehrin inanç turizmine de önemli katkı sağlıyor. Mevlid programı için açıklama yapan Van Yeni Asya Temsilcimiz Ahmet Yaprak, “Mevlidi şerif programı başta Peygamber Efendimiz (asm) olmak üzere Ashab-ı Kiram’ın ruhlarına ve ahirete irtihal eden şehitlerimizin ruhlarına ve hususan Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin ruhuna ithafen okutulacak. Mevlide katılanlara ayrıca yemek ikramları yapılacak. Van Milletvekilileri, siyasî parti temsilcileri, Van’da bulunan STK temsilcileri mevlide dâvet edildiği Mevlid programında Van’a gelecek olanlar mevlid sonrasında Risale-i Nur menzillerini de ziyaret edecekler. Üstadımızın, memleketim dediği ve Risale-i Nurlar’ın intişarı için hazırlık yapılan güzel şehrimiz Van’a herkesi bekliyoruz” dedi. 

Kitap sergisi de açılacak

Van Yeni Asya Temsilcimiz Ahmet Yaprak, “Yeni Asya Neşriyat’ın kitap sergilerinin olacağı mevlide bütün okuyucularımızı bekliyoruz. Bütün Türkiye’ye, bölgemize ve dünyaya bir kez daha kardeşlik, kucaklaşma, müsbet hareket ve barış mesajlarımızı vermek için Van Mevlidi’nde buluşalım” şeklinde konuştu. 

Haber Merkezi

Etiketler: Bediüzzaman, Van, mevlid
Okunma Sayısı: 175
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    CHP'den 'güvenli bölge' açıklaması

    İdlib'e hava saldırısı: 2 çocuk öldü

    İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı

    Sandığa güvenmeliyiz

    Tlaib: Neden kafese gireyim?

    Barış ve kardeşlik için Van Mevlidi’nde buluşalım

    Eski AİHM yargıcı Rıza Türkmen: Halkın iradesi hiçe sayıldı

    'İdlib'in yüzde 90'ını terör örgütleri kontrol ediyor'

    Feyzioğlu: Keyfilikten uzak karar veren bir yargıyı inşa etmek gerekir

    Ahmet Haluk Dursun ebediyete uğurlandı

    Esad rejimi dört ayda 843 sivili katletti

    AB'den İngiltere'ye İrlanda tepkisi

    Doğu Guta'daki kimyasal silah katliamı altıncı yılında unutulmadı

    Çavuşoğlu: Suriye'de askerimizin güvenliği için ne gerekiyorsa yaparız

    İnsani yardım çalışanlarına yönelik şiddet arttı

    Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

    İran'dan ABD'ye gözdağı

    Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen savcılığa çağrıldı

    Memur Sen'den iş bırakma eylemi

    G7 zirvesinde dünyadaki gelir eşitsizliğine çözüm aranacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Cemaatler raporu” ve Diyanet
    Ahmet BATTAL

    Otuz sene önce...
    Genel

    Yanlış, yanlışla düzeltilemez
    Cevher İLHAN

    Şimdi de “otoyol yanıltması”
    Bilal Said PARLAKOĞLU

    Cemaatler gençlere ne öğretiyor? (2)
    Genel

    Cemaatler ve tarikatler Türkiye için tehdit midir?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Etrafa dehşet saçan Moğol Fitnesi (2)
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Seçim, sandık, netice
    Genel

    Zübeyir Gündüzalp’in Risale-i Nur Hizmeti’ndeki yeri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.