"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Dünyada 2018'de 12 milyon hektar ormanlık alan yok oldu

25 Nisan 2019, Perşembe 17:06
Dünya genelinde geçen yıl tropik bölgelerde yaklaşık 12 milyon hektar ormanlık alan yok oldu.

Dünya genelinde geçen yıl tropik bölgelerde yaklaşık 12 milyon hektar ormanlık alan yok oldu.

Ormanların durumuna ilişkin güncel bilgi sağlayan "Küresel Orman İzleme" platformunun raporunda, 2018 yılında tropik bölgelerde neredeyse 12 milyon hektar orman arazisinin yok olduğu, bunun dakikada 30 futbol sahası büyüklüğünde bir alanın yitirilmesi anlamına geldiği vurgulandı.

Raporda, tahribatın özellikle "bakir" olarak nitelendirilen ormanlık alanlarda devam etmesinin en kaygı verici gelişme olduğu, geçen yıl Belçika büyüklüğünde balta girmemiş ormanlık alanın yok olduğuna işaret edildi.

Biyo çeşitliliğin devamı için kritik öneme sahip bu alanlarda çok sayıda farklı canlı yaşıyor, bu alanların aynı zamanda karbondioksit deposu olarak önemli işleve sahip olduğu ifade ediliyor.

Geçen yıl 1,3 milyon hektar ormanın yok olduğu Brezilya'nın, tahribat oranında en üst sırada yer aldığı kaydedilirken, orman kaybına en fazla rastlanan ülkeler listesinde Brezilya'yı sırasıyla Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Endonezya, Kolombiya ve Bolivya'nın takip ettiği görüldü.

Öte yandan ormanlık alan kaybında en olumlu örneğin Endonezya olduğu ifade edildi. Ülkede orman tahribatı, hükümet desteğiyle uygulanan politikalar sayesinde yaklaşık yüzde 40 azaltıldı. Şirketlere yönelik hukuki yaptırımlar ve cezalar sayesinde Endonezya'da orman kaybının son 15 yılın en düşük seviyesinde gözlemlendiği kaydedildi.

Uzmanlar, 2018'in, rakamlar her ne kadar 2016 ve 2017'ye göre düşüş gösterse de 2001 yılından bu yana kayıt altına alınan veriler içinde en fazla tahribatın gözlendiği yıllardan biri olduğuna işaret ediyor.

Ticari ve tarımsal faaliyetler nedeniyle son yıllarda milyonlarca hektar orman yok oldu.

Özellikle 2016 yılında orman tahribatı zirve yaparken, son iki yıldaki olumlu gelişmelere rağmen uzmanlar geçen 20 yılda genel gidişatın olumsuz olduğu görüşünü taşıyor.

Uzmanlar her bir hektar orman kaybının, yerküreyi iklim değişikliği konusunda en kötü senaryoya daha da yaklaştırdığını vurguluyor.

AA

Etiketler: Küresel Orman İzleme
Okunma Sayısı: 163
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İBB verilerinin kopyalanması durduruldu

    ''Millet kutuplaştırıldı ekonomik sorunların üstü örtülmeye çalışıldı''

    Dünyada 2018'de 12 milyon hektar ormanlık alan yok oldu

    "Provokatörler o köyden değil"

    ''Umarım başarılı bir ön seçim kampanyası yönetecek zekaya sahipsindir''

    Meral Akşener'in evinin önündeki protesto davasında karar

    FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı: Dünyada her 9 kişiden biri kronik açlık çekiyor

    Alman Basını: Türk siyaseti Avrupa'dan uzaklaşmak için her şeyi yapıyor

    'Uyuşturucu ile mücadele komisyonu' kurulması önerisine AKP'den ret

    İzmir'de SAT kursunda tahrip eğitimi sırasında kaza; 1 asker şehit

    Sultanahmet Meydanı'na dünyanın en büyük lale halısı yapıldı

    Joe Biden resmen ABD başkan aday adayı

    ''Milyonlarca çalışanın kıdem tazminatı alamadığı sisteme 'evet' mi diyeceğiz''

    Mescid-i Aksa'ya fanatik yahudi baskını sürüyor

    İçişleri Bakanı Soylu: Failin yakalandığı bilgisi bende var

    Batı Akdeniz'e sağanak yağmur bekleniyor

    Filipinler'de helikopter düştü; 3 ölü

    Valilikten Taksim'de 1 Mayıs İşçi bayramı kutlamalarına izin yok

    Erdoğan: Anzak Günü münasebetiyle tüm dünyaya barış çağrılarımızı yineliyoruz

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Akıllı Tahta
    📷
    Genel

    Tefekkür Penceresi
    Genel

    Hatay’da standımıza üst düzey ziyaret
    Mikail YAPRAK

    Meleklerin muradı ve Murat’ın melekleri..
    Faruk ÇAKIR

    Yine yanlış yapıyorsunuz
    Genel

    Suçun şahsîliği prensibi unutulmasın
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kur’ân’ın dört esası ve ahkâm âyetleri
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tâciz, saldırı, iftira...
    Ahmet BATTAL

    Tepeden tırnağa, tırnaktan tepeye…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.