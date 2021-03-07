Hava kirliliği ruh sağlığını bozuyor

Kimyasalların insan vücuduna zararlarını inceleyen bilim insanları, hava kirliliğinin ruh sağlığına olumsuz etkilerinden bahsederek tabiatta bulunmanın faydalarını vurguladı.

Kimyasallar, farkında olmadan kanserden hormon dengesizliğine pek çok sağlık sorununa sebep oluyor. Çevreyi kirleten kimyasallara dair yapılan araştırmaları analiz eden bilim insanları, bunlara maruz kalmanın insanlara verdiği zararı gözler önüne serdi. Uzmanlar, bu kimyasalların insan vücuduna olumsuz etkilerini 8 maddede özetledi. Independent’deki habere göre araştırmanın yazarlarından, Columbia Üniversitesi Çevre Sağlığı Bilimleri Bölümü başkanı Dr. Andrea Baccarelli, şöyle konuştu: “Hava, su, toprak ve besinlerdeki kirletici maddelere maruz kalmanın insan sağlığına zararına dair her gün daha fazla şey öğreniyoruz. Ancak yine de söz konusu kimyasalların vücudumuza biyolojik açından verdiği zararlar hakkında az şey biliniyor. Bu makalede, nispeten az olsa bile çevrede maruz kalınan kimyasalların karışımının, ciddî hastalıklara yol açtığının anlaşılması için bir taslak sunuyoruz”

Sekiz maddede kimyasalların zararları

Araştırma ekibi, söz konusu kimyasallara sürekli maruz kalındığını belirtti. Bunun insan vücudunda hamilelikten yaşlılığa pek çok alanda değişikliklere yol açtığını ifade etti. EurekAlert’ün aktardığına göre, hakemli bilim dergisi Cell’de yayımlanan çalışmada kimyasalların 8 olumsuz etkisi şöyle: Oksidatif stres ve iltihaplanma: Antioksidan savunma kimyasallarla zarar gördüğünde iltihaplanma, hücre ölümü ve organ hasarı meydana geliyor. Genomik değişiklikler ve mutasyonlar: Meydana gelen bir dizi DNA hatası, kanseri ve diğer kronik hastalıkları tetikleyebiliyor. Epigenetik değişiklikler: Epigenetik değişikler, çocukluk dönemindeki gelişimden ve vücudun düzenli işleyişinden sorumlu protein sentezini değiştirebiliyor. Mitokondriyal disfonksiyon: Hücrelerde yaşanan arıza, sağlıklı gelişimi sekteye uğratarak kronik hastalıklara yol açabiliyor. Endokrin bozulması, hücreler arası iletişimde değişiklikler, mikrobiyom topluluklarında değişiklikler, sinir sisteminde bozulma. Bununla birlikte uzmanlar, orman gibi tabiî çevrelerde olmanın yararlı olabileceğine dikkat çekti. Tabiatta bulunmanın akıl sağlığı üzerindeki faydalarını vurguladı. Ayrıca, söz konusu 8 etkinin geniş kapsamlı olmadığı belirtildi.