'İdlib'de Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi'

Milli Savunma Bakanlığından, İdlib'deki M 4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 12'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesinin icra edildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Rus askerlerinin İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 12'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra ettiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 12’nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi."
AA