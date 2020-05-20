'İdlib'de Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi'

Milli Savunma Bakanlığından, İdlib'deki M 4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 12'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesinin icra edildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Rus askerlerinin İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 12'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra ettiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 12’nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi." AA

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