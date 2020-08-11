Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 3, Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kararlılıkla sürdürülen Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde belirlenen 2 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi. AA

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