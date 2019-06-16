Menderes'in ilk işi ezanı aslına çevirmek olmuştu

Ezanın tekrar aslıyla okunmasının 69. yıl dönümü dolayısıyla eski Başbakanlardan Adnan Menderes, eski bakanlardan Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı mezarı başında tören düzenlendi.

Topkapı'daki Anıt Mezar'da yapılan anma törenine vatandaşlar da katıldı.

Milli Yerli İslami Düşünce Platformu Başkanı Ali Gürbüz Akyüz, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende, merhum Başbakan Adnan Menderes'in "Söz milletindir" diyerek haykırdığını ve haykırışını devam ettirdiğini söyledi.

Adnan Menderes'in iktidar olduğu zaman yaptığı ilk işin Ezan-ı Muhammediyi aslına rücu ettirmek olduğunu hatırlatan Akyüz, "İnsanların 18 yıllık ezan hasreti bitmiştir. Diğer insanlar da huzur içerisinde Allah-u Ekber sedalarıyla kurbanlar keserek, ezanın iadesi hususunda şehit Adnan Menderes'e dua etmişler" diye konuştu.

Program diğer platform üyelerinin konuşmaları ve okunan ezan ve duanın ardından sona erdi.