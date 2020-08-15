Nurettin Tokdemir’i rahmetle anıyoruz

Zübeyir Gündüzalp ve Mehmet Kutlular’ın yakın hizmet arkadaşı, Risale-i Nur’a yönelik bandrol ve tekel engelinin kaldırılmasında büyük emeği olan eski DYP Hatay Milletvekili Nureddin Tokdemir, 14 Ağustos 2018 tarihinde vefat etmişti.

1942 doğumlu olan Tokdemir, öğrenciyken Zübeyir Gündüzalp’in çok yakınında bulunmuş ve İttihad Gazetesi’nin kuruluşunda da yer almıştı. Tokdemir, DYP Hükümeti’nde 19. dönem Hatay Milletvekilliği ve TBMM Millî Eğitim Komisyonu Başkanlığı yapmıştı. Tokdemir bir seminerinde gençlere şevk aşılanmasının öneminden bahsederek hatırasını şöyle anlatıyor: “1965’te Ali Fuat Başgil’i ziyaret ettik. Orada Nurettin Topçu, bir yeis tablosu çizdi, nefes alacak yer kalmadı. Ben Nurettin Topçu’ya ‘Gençlere Bediüzzaman gibi şevk ve ümit aşılamak lâzım, senin gibi yeis değil’ dedim.” Bu vesileyle vefat yıl dönümünde Tokdemir’i rahmetle anıyoruz. İstanbul – Yeni Asya

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