Risale-i Nur, akla ve kalbe hitap eder

Demokrat Eğitimciler Derneği tarafından düzenlenen seminerde, Risale-i Nur’un Kur’an ve sünnet ışığında bir eğitim programı niteliğinde olduğu, sadece aklî bakımdan değil hissî, kalbî ve ruhî olarak da insanları tenvir ettiği vurgulandı.

Demokrat Eğitimciler Derneği geçtiğimiz Cumartesi, online olarak “Yaygın eğitim programı olarak Risale-i Nur” konulu bir seminer gerçekleştirdi. Dernek Genel Başkanı, aynı zamanda gazetemiz yazarlarından Naci Tepir, pandemi dolayısıyla ara verdikleri periyodik seminer programlarının dijital ortamda devam edeceğini söyledi. Zoom üzerinden gerçekleştirilen programda emekli öğretim üyesi Prof. Dr. İlyas Üzüm, yaratılış gerçekliğimiz açısından en büyük eğitim kaynağının Kur’ân-ı Kerîm; eğitmenin, Kur’ân’ı tebliğ edip uygulama örnekleriyle hayata yansıtan Hz. Muhammed (asm) olduğunu, Risale-i Nur’un da Kur’ân ve sünnetin -içinde yaşadığımız- ahir zaman dersi olması hasebiyle yaygın eğitim programı niteliği taşıdığını ifade etti. Bu meyanda Risale-i Nur’un yaş şartı, malî durum değişkeni, okul ya da muayyen bir mekân şartı olmaksızın, kendisine muhatap olan herkese hayat boyu eğitim sunduğunu belirtti. Hem akla, hem kalbe.. Üzüm konuşmasında özetle şunları söyledi, “Kur’ân-ı Kerîm Yaratıcımızın gönderdiği hayat kitabı olup bizleri hayat boyu eğitmektedir. Onun tefsiri olan Risale-i Nur da hayatımızın bütün alanlarıyla ilgili eğitici bir rol oynamaktadır. Belli başlıklar altında zikretmek gerekirse; Risale-i Nur Îman Eğitimi, İbadet Eğitimi, Âhlak Eğitimi, İhlas Eğitimi, İktisat Eğitimi, Duygu Eğitimi, İrade Eğitimi, Adalet Eğitimi, Aile Eğitimi, İçimaî (Toplumsal) Eğitim, Siyasi Alan Eğitimi gibi hayatın bütün sahalarına dokunan eğitim modüllerine sahiptir. Samimiyet içinde kendine muhatap olan herkese, -elbette samimiyet ve odaklanma düzeyine bağlı olarak- Vahyî ve Nebevî bir çerçeve sunmakta, insanları sadece aklî bakımdan değil hissî, kalbî ve ruhî bakımdan da tenvir etmektedir”

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