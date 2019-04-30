Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin il binasının açılışını gerçekleştirmek için Kocaeli’ne geldi.

Uysal, ilk olarak sabah saatlerinde kentte yayın yapan basın kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle buluştu. Genel Başkan Uysal, ardından Karabaş Mahallesi’nde bulunan il binasının açılışını gerçekleştirdi. Uysal açılış öncesi Sabri Yalım Parkı’nda partililere hitap etti. Programa DP Genel İdare Kurulu Üyesi Murat Aydoğdu, DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, DP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nail Baki, ilçe belediye başkan adayları, il yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal gerçekleştirdiği konuşmada, “Yerel seçim iklimindeyiz. Gönlümüz istiyor ki insanımız yarınlarından emin olsun. Bunlara rağmen derinden işleyen çok sıkıntılarımız var. Çünkü 31 Mart’a kadar narkoz verircesine bir çaba var iktidar kanadında. Türkiye sistematik bir çöküşle karşı karşıya. Yerel seçim olmasına rağmen Türkiye’yi iki kutba mahkum etmek istemiyoruz. Ortak değerler üzerinde Türkiye’yi inşa etmek istiyoruz. Türkiye’nin imkan ve kabiliyetini azami noktaya çıkaracak bir el olsun istiyoruz” dedi.

Uysal, “Bugün bir dayatmayla karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanı CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanına sen seçilsen de seni görevden alacağım diyor. Bu geldiğimiz durumu gösteriyor. Söyleyecek yalanı kalmayanlar insanları tehdit ediyorlar. Çoğunun işleriyle tehdit ediyorlar insanları. İsterseniz buradan bir selfie çekilip gönderelim onlara” şeklinde konuştu.

Türkiye kravatlı bir soygunla karşı karşıya diyen Uysal, “Milletimiz elini vicdanına koyacak. Nerede ehil insan varsa onlara oy verecek. Tüm adaylarımızla milletin önünde bu kutuplaşmaya ülkenin mahkum olmaması adına mücadele ediyoruz. Bu tekerler bu tümsekte kalmayacak. Diyorlar ki adımız ak. Adınız ak olsa ne olur alnınız ak olsun” ifadeleriyle sonlandırdı.